تراجعت 170 ألف جنيه.. أرخص سيارة رياضية 2024 في مصر.. صور

تراجعت أسعار السيارة جاك JS2 موديل 2024 بقيمة قدرها 170 ألف جنيه، لأول مرة منذ طرحها في مصر، وتعتبر هذه النسخة هي أرخص سيارة تحمل العلامة التجارية الصينية في مصر، من فئة الكروس أوفر الرياضية صغيرة الحجم.

ويقدم موقع "صدى البلد" أسعار جاك JS2 موديل 2024 الرسمية بعد إنخفاض أسعارها محليًا، بالاضافة إلى عرض أبرز مواصفاتها الفنية.

جاك JS2 موديل 2024

القدرات الفنية وتجهيزات جاك JS2 موديل 2024

زودت السيارة جاك JS2 موديل 2024 بعدد 2 من الوسائد الهوائية، اضاءة نهارية، مرايات جانبية كهربائية مزودت بسخانات، حساسات ركن، كاميرا، جنوط رياضية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، خاصية متابعة ضغط الاطارات، انذار مانع للسرقة، 4 زجاج كهربائي، ريموت تحكم.

جاك JS2 موديل 2024

تضم السيارة جاك JS2 موديل 2024 نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، ناقل سرعات أوتوماتيك CVT يعمل بتقنية الجر الأمامي، محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يضخ 113 حصانا و146 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

جاك JS2 موديل 2024

سعر السيارة جاك JS2 موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة جاك JS2 موديل 2024 في مصر بسعر رسمي يبلغ 849.900 ألف جنيه بدلاً من مليون و19 ألف و900 جنيه، بعد تخفيض رسمي وصل إلى 170 ألف جنيه.