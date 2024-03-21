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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تخفيض 86 ألف جنيه على أسعار هذه السيارة .. تفاصيل

جاك JS3 موديل 2024
جاك JS3 موديل 2024

شهدت السيارة الصينية جاك JS3 موديل 2024، إنخفاض في أسعارها الرسمية، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة داخل السوق المصري من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدام، حيث تراجعت بقيمة قدرها 86 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة جاك JS3 موديل 2024 بعد التراجع الأخير، بالاضافة إلى عرض أبرز المواصفات الفنية.

 

تضم السيارة جاك JS3 موديل 2024 جنوط، حساسات ركن، كاميرا، مرايات جانبية كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى سنتر لوك، نظام مانع السرقة إيموبليزر، زجاج كهربائي.

جاك JS3 موديل 2024 

وتحتوي جاك JS3 موديل 2024 على مكيف هواء، شاشة ملونة تعمل باللمس، نظام ترفيهي صوتي، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، بالاضافة إلى تصميم رياضي مع أبعاد خارجية تقدر بـ 4.3 متر للطول الكلي، و1.7 متر للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.64 مم.

جاك JS3 موديل 2024 

وتعمل السيارة جاك JS3 موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك CVT، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج 118 حصان و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.

جاك JS3 موديل 2024 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة جاك JS3 موديل 2024 

 

انخفضت أسعار السيارة جاك JS3 موديل 2024 رسميًا بقيمة قدرها 86 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و18 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و104 ألف و900 جنيه.

جاك JS3 موديل 2024 
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