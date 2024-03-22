سعر أرخص سيارة هاتشباك فرنسية في مصر .. انخفاض يصل لـ200 ألف جنيه

شهدت قائمة أسعار سيارات ستروين الفرنسية، انخفاضًا كبيراً شمل جميع الطرازات المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة C3 موديل 2024، والتي تعد هي ارخص سيارة مقدمة في مصر، وذلك عن فئة الهاتشباك صغيرة الحجم.

وانخفضت أسعار السيارة ستروين C3 موديل 2024 بقيمة قدرها 175 للفئة الأولى FEEL، بينما شهدت الفئة الثانية SHINE تراجع في أسعارها الرسمية بقيمة قدرها 200 ألف جنيه، لتبدأ الاسعار الرسمية من مليون و55 ألف جنيه.

ستروين C3 موديل 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ستروين C3 موديل 2024 الرسمية في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

تحتوي ستروين C3 موديل 2024 على وسائد هوائية، فرامل ABS وبرنامج EBD، 4 زجاج كهربائي، جنوط، ريموت تحكم، زر تشغيل وايقاف المحرك، كاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، انذار مانع للسرقة، مثبت سرعة.

ستروين C3 موديل 2024

وتضم السيارة ستروين C3 موديل 2024 شاشة تعمل باللمس، نظام ترفيهي مع مكبرات صوتية، بلوتوث، ومحرك رباعي الاسطوانات 1200 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 110 حصانا و205 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

ستروين C3 موديل 2024

أسعار ستروين C3 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2024 بسعر مليون و55 ألف جنيه بدلاً من مليون و230 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C3 موديل 2024 بسعر مليون و190 ألف جنيه بدلاً من مليون و390 ألف جنيه.