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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تراجعت 200 ألف جنيه.. سعر سانج يونج تيفولي 2024 بمصر

أسعار سانج يونج تيفولي
أسعار سانج يونج تيفولي موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تغيرت جميع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما تراجع الأوفر برايس الذى كان يتم وضعه على سعر السيارة الأصلي، وذلك يعود إلى الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات، والتي كان من ضمنها عدم استقرار سعر الدولار، ومن ضمن السيارات التي تراجع سعرها هي سانج يونج تيفولي موديل 2024.

أسعار سانج يونج تيفولي موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس 

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- مواصفات سانج يونج تيفولي موديل 2024:

أسعار سانج يونج تيفولي موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس 

تضم سيارة  سانج يونج تيفولي موديل 2024 العديد من المميزات التكنولوجية، منها شاشة عدادات مقاس 3.5 بوصة LCD، وبها إمكانية تعديل كراسي السائق، وبها مسند ذراع وسطي، وحوامل أكواب، وشاشة مقاس 8 بوصة، وبها كاميرا خلفية، وتحتوي على نظام كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها زجاج خلفي مظلل، ومفتاح ذكي، وكمبيوتر رحلات، ومساند ذراع خلفية.

- محرك سانج يونج تيفولي الجديدة:

أسعار سانج يونج تيفولي موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس 

زودت سيارة سانج يونج تيفولي الجديدة موديل 2024 بمحرك يخرج قوة تصل إلى 128 حصانا، وعزم دوران 160 نيوتن/متر، وذلك بفضل امتلاكها محركا سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 181 كم/ساعة، وتحتاج إلى 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

- أسعار سانج يونج تيفولي موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس:

أسعار سانج يونج تيفولي موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس 

تتوافر سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها إلى مليون و375 ألف جنيه، بدلا من مليون و575 ألف جنيه، بفارق سعر يصل إلى 200 ألف جنيه.

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