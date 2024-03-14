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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد انخفاض الأوفر برايس.. أرخص هاتشباك من بي إم دبليو 2024

سعر بي إم دبليو
سعر بي إم دبليو 118i موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس

تضم سوق السيارات المصرية الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتم توافر تلك السيارات أمام المواطنين بمختلف الفئات منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر من أجل اتاحة الفرصة امامهم لاختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ، وتساعدهم تلك السيارات في الذهاب الي أعمالهم والتنزه مع اسرهم .

سعر  بي إم دبليو 118i  موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس

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- أبعاد بي إم دبليو 118i موديل 2024 :

سعر  بي إم دبليو 118i  موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس

تتوافر سيارة بي إم دبليو 118i موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4329 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1440 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2690 مم .

- محرك بي إم دبليو 118i  الجديدة :

سعر  بي إم دبليو 118i  موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس

تحصل سيارة بي إم دبليو 118i موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر، وخزان وقود سعه 52 لتر ، وبها قوة 136 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .

- وسائل الأمان بـ بي إم دبليو 118i :

سعر  بي إم دبليو 118i  موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس

تحتوي سيارة بي إم دبليو 118i موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منهم، نظام التحكم الديناميكي في الثبات، وأنظمة ABS ، وأنظمة ASC لمنع الانزلاق ، ونظام DTC للتحكم في الجر، ونظام ARB لمنع فرط حركة العجلات أثناء التسارع ، وبها قفل تفاضي للعجلات EDLC.

- سعر  بي إم دبليو 118i  موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس  :

سعر  بي إم دبليو 118i  موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس

تباع سيارة بي إم دبليو 118i  موديل 2024  بعد انخفاض الأوفر برايس بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 2 مليون و 200 ألف جنيه .

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