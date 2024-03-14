بعد انخفاض الأوفر برايس.. أرخص هاتشباك من بي إم دبليو 2024

تضم سوق السيارات المصرية الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتم توافر تلك السيارات أمام المواطنين بمختلف الفئات منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر من أجل اتاحة الفرصة امامهم لاختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ، وتساعدهم تلك السيارات في الذهاب الي أعمالهم والتنزه مع اسرهم .
- أبعاد بي إم دبليو 118i موديل 2024 :
تتوافر سيارة بي إم دبليو 118i موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4329 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1440 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2690 مم .
- محرك بي إم دبليو 118i الجديدة :
تحصل سيارة بي إم دبليو 118i موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر، وخزان وقود سعه 52 لتر ، وبها قوة 136 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة .
- وسائل الأمان بـ بي إم دبليو 118i :
تحتوي سيارة بي إم دبليو 118i موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منهم، نظام التحكم الديناميكي في الثبات، وأنظمة ABS ، وأنظمة ASC لمنع الانزلاق ، ونظام DTC للتحكم في الجر، ونظام ARB لمنع فرط حركة العجلات أثناء التسارع ، وبها قفل تفاضي للعجلات EDLC.
- سعر بي إم دبليو 118i موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس :
تباع سيارة بي إم دبليو 118i موديل 2024 بعد انخفاض الأوفر برايس بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 2 مليون و 200 ألف جنيه .