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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تعرف علي سبب استدعاء عدد من سيارات كيا

كيا ستينجر موديل
كيا ستينجر موديل 2018

أعلنت شركة كيا الكورية عن أطلاق عدد من الاستدعاءات بـ الولايات المتحدة الامريكية يصل الي 36.248 ألف سيارة كيا ستينجر وK900، وذلك الاستدعاء جاء بسبب تعرض الانبوبة التي تغذي الزيت إلى الشاحن التوربيني لأضرار بسبب الحرارة، وذلك يسمح للسائل القابل للاشتعال بالتسرب على الاسطح الساخنة ، وذلك يعرض السيارة للاحتراق.

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ظهرة تلك المشكلة بـ سيارات كيا K900 من موديل 2019 حتي موديل 2020 ، وأيضا في سيارة كيا ستينجر موديل 2018 و موديل 2022 و موديل 2023 وتحتوي ستينجر علي محرك 6 سلندر سعة 3300 سي سي تيربو.

سيارة كيا K900 موديل 2019

حيث جاء الي شركة صناعة السيارات كيا تقرير من سوقها المحلي، ويؤكد علي تعرض احد سائقي سيارات كيا الي دخانًا يتصاعد من حجرة المحرك في سيارته، وفي ديسمبر من عام  2023 تلقت شركة كيا أمريكا الشمالية بلاغ عن حريق ينبعث من حجرة محرك سيارة كيا ستينجر موديل 2018 أثناء قيادتها.

 كيا ستينجر موديل 2018 

وبالتالي تم وقوع 25 حادث ناجمة عن هذه المشكلة التقنية، وبعدها أعلنت شركة كيا أن أنبوب تغذية الزيت الموجود على الجانب الأيسر من الشاحن التوربيني يمكن أن تتدهور بمرور الوقت نتيجة لقربه من مشعب العادم والحرارة الإشعاعية المنبعثة منه، ويؤدي ذلك إلى الذوبان والتشقق وفي النهاية تسرب الزيت.

وستبدأ شركة كيا الكورية في إخطار مالكي سيارات كيا K900 و ستينجر بحملة الاستدعاءات في 26 أبريل المقبل، ومن أجل معالجة هذه المشكلة، سيقوم فنيين كيا باستبدال أنبوب تغذية زيت الشاحن التوربيني الأيسر بـ مجموعة من الخراطيم المصنوعة من مادة مختلفة وأكثر مقاومة للحرارة.

شركة كيا الكورية كيا الكورية الولايات المتحدة الامريكية الشاحن التوربيني الحرارة كيا K900 من موديل 2019 كيا ستينجر موديل 2018

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