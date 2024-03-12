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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارات أوتوماتيك في ظل التخفيضات بـ400 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك في ظل التخفيضات بـ 400 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات التي يبحث عنها المواطنين لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بكل سهولة بفضل ما تحمله من مميزات ومحركات مميزة ، ومن ضمن تلك السيارات مازدا ٣، وهيونداي النتر، وفورد فوكس، ونيسان صني ، وبروتون بيرسونا .

سيارات للبيع بـ 150 ألف جنيه بالسوق المصري

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

- مازدا ٣ موديل 2008 :

سيارات أوتوماتيك في ظل التخفيضات بـ 400 ألف جنيه 

تحصل سيارة مازدا ٣ موديل 2008 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، وتنقل قوة السيارة الي المحرك من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة مازدا ٣ موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- هيونداي النترا موديل 2005 :

سيارات أوتوماتيك في ظل التخفيضات بـ 400 ألف جنيه 

تمكنت سيارة هيونداي النترا موديل 2005 من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، ومعها رخصة سارية .

تتوافر سيارة هيونداي النترا موديل 2005 بسوق السيارات المصري بسعر 380 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة .

- فورد فوكس موديل 2012 :

سيارات أوتوماتيك في ظل التخفيضات بـ 400 ألف جنيه 

فورد فوكس موديل 2012 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك ، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة فورد فوكس موديل 2012 بسوق السيارات المستعمل الي 360 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

- نيسان صني موديل 2011 :

سيارات أوتوماتيك في ظل التخفيضات بـ 400 ألف جنيه 

تستمد سيارة نيسان صني موديل 2011 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الذهبي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

تأتي سيارة نيسان صني موديل 2011 بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- بروتون بيرسونا موديل 2013 :

سيارات أوتوماتيك في ظل التخفيضات بـ 400 ألف جنيه 

زودت سيارة بروتون بيرسونا موديل 2013 بمحرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك،  وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتواجد سيارة بروتون بيرسونا موديل 2013 بسوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

السوق المصري للسيارات إصدارات السيارات بروتون بيرسونا نيسان صني مازدا ٣

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