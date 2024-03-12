سكان المدن يعانون خلال شهر رمضان من الاختناقات المرورية المتكررة وساعات الذروة وذلك بسبب التكدس السكاني وبسبب رجوع جميع المواطنين إلي منازلهم من أعمالهم من أجل الإفطار مع أسرهم .
بالإضافة إلي أن جميع دول العالم تعاني من التكدسات السكنية والزحام المروري ، وذلك يعود إلي أقبال المواطنين علي شراء سيارات لتساعدهم علي الذهاب إلي أعمالهم والتنقل بكل سهولة .
- خطوات سهلة لتفادي الزحام المروري في رمضان :
1- تصفح مواقع الطرق :
يجب في صباح رمضان أن تقوم بتصفح المواقع المتخصصة في اظهار التكدسات والزحام المروري ومعرفة منها أي من الطرق يمكن السير عليه ويكون بديلا للازدحام .
2- استخدام المواصلات العامة :
المواصلات العامة دائما ما تكون أسرع من استقلال السيارات خصوصا خلال شهر رمضان، ويمكن أيضا استخدام مترو الانفاق والذى يعمل علي اختصار الكثير من الوقت .
3- استخدام سيارة واحدة :
اذا كان افراد الاسرة الواحدة يمتلكون اكثر من سيارة فيجب عليهم استقلال سيارة واحدة ، وذلك من أجل الابتعاد عن الكثافات المرورية .
4- التعرف على الطرق الفرعية :
في حالة تواجد زحام مروري يجب عليك استخدام الطرق الفرعية البديلة التي تقلل من وقت الانتظار ، وتساعدك علي الوصل الي وجهتك بسهولة .