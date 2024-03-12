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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خطوات سهلة لتفادي الزحام المروري في رمضان

خطوات سهلة لتفادي
خطوات سهلة لتفادي الزحام المروري في رمضان

سكان المدن يعانون خلال شهر رمضان من الاختناقات المرورية المتكررة وساعات الذروة وذلك بسبب التكدس السكاني وبسبب رجوع جميع المواطنين إلي منازلهم من أعمالهم من أجل الإفطار مع أسرهم .

خطوات سهلة لتفادي الزحام المروري في رمضان

بالإضافة إلي أن جميع دول العالم تعاني من التكدسات السكنية والزحام المروري ، وذلك يعود إلي أقبال المواطنين علي شراء سيارات لتساعدهم علي الذهاب إلي أعمالهم والتنقل بكل سهولة .

-  خطوات سهلة لتفادي الزحام المروري في رمضان  :

خطوات سهلة لتفادي الزحام المروري في رمضان

1- تصفح مواقع الطرق :

يجب في صباح رمضان أن تقوم بتصفح المواقع المتخصصة في اظهار التكدسات والزحام المروري ومعرفة منها أي من الطرق يمكن السير عليه ويكون بديلا للازدحام .

2- استخدام المواصلات العامة :

خطوات سهلة لتفادي الزحام المروري في رمضان

المواصلات العامة دائما ما تكون أسرع من استقلال السيارات خصوصا خلال شهر رمضان، ويمكن أيضا استخدام مترو الانفاق والذى يعمل علي اختصار الكثير من الوقت .

3- استخدام سيارة واحدة :

خطوات سهلة لتفادي الزحام المروري في رمضان

اذا كان افراد الاسرة الواحدة يمتلكون اكثر من سيارة فيجب عليهم استقلال سيارة واحدة ، وذلك من أجل الابتعاد عن الكثافات المرورية .

4- التعرف على الطرق الفرعية :

خطوات سهلة لتفادي الزحام المروري في رمضان

في حالة تواجد زحام مروري يجب عليك استخدام الطرق الفرعية البديلة التي تقلل من وقت الانتظار ، وتساعدك علي الوصل الي وجهتك بسهولة .

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