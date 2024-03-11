الطائرة الكهربائية "Airbus" تظهر لأول مرة | فيديو

كشفت الشركة الأوروبية التي تعمل في مجال صناعة الطائرات عن إصدارها الجديد " Airbus " التي تعمل بشكل كهربائي بالكامل، ويأتي النموذج الأولي ضمن مشروع يحمل اسم "سيتي إيرباص نكست جين-CityAirbus NextGen".

الطائرة الكهربائية "Airbus" تظهر لأول مرة

الطائرة الكهربائية "Airbus" تمتلك ميزة الإقلاع والهبوط عموديا وهو ما يسمى بـ eVTOL، وتتسع هذه الطائرة للسائق و3 ركاب، واستغرقت شركة الطيران قرابة 5 سنوات لصنع هذا النموذج الأولي والوصول إلى مدى طيران يصل إلى 80 كيلومتر /ساعة ، وتصل سرعة طيرانها إلى 120 كيلومتر /الساعة.

يصل وزن الطائرة الكهربائية "Airbus" إلى 2 طن، ويبلغ طول جناحيها 12 متر، وتمتلك الطائرة ذيل على شكل حرف V ، وبها أجنحة ثابتة، ونظام دفع كهربائي ، وبها مراوح لتساعد المركبة على الارتفاع عن الأرض بشكل عمودي والتحرك بشكل أفقي في الجو.

الطائرة الكهربائية "Airbus" تظهر لأول مرة

وأكدت شرطة إيرباص أن طائرتها الكهربائية ستحافظ على مستويات ضوضاء منخفضة أقل من 65 ديسيبل خلال التحليق وأقل من 70 ديسيبل خلال الهبوط.

والجدير بالذكر ان الطائرة الكهربائية "Airbus" بها إمكانية التحكم بالطائرة الكهربائية عن بعد باستخدام الحاسوب اللوحي، بالإضافة إلى تزويدها بنظام قيادة آلي للتحكم في مسار الطائرة مع نظام ملاحة مرتبط بكمبيوتر قائد الطائرة لمراقبة القيادة الذاتية.

ويمكن التحكم بالطائرة الكهربائية واستعادة السيطرة عليها في حالة فقدان السيطرة أو خروج الطائرة عن المسار، وتنفذ إيرباص بشكل متواصل اختباراتها لضمان نقل الركاب بشكل آمن وتجنب سقوط الطائرة.