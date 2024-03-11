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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي ماتركس العائلية تباع بسعر مغر

سعر هيونداي ماتركس
سعر هيونداي ماتركس موديل 2006 بالسوق المصري

سوق السيارات المصري ينتشر به الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين وتوافره تلك السيارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس علي الطرازات الجديدة ، ويقبل المواطنين علي شراء السيارات المستعملة لما يتواجد بها من تكنولوجيات تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم .

 سعر هيونداي ماتركس موديل 2006 بالسوق المصري

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- مواصفات هيونداي ماتريكس العائلية :

 سعر هيونداي ماتركس موديل 2006 بالسوق المصري

تظهر سيارة هيونداي ماتركس موديل 2006 بالعديد من المميزات منها، شبكة امامية يتوسطها شعار شركة هيونداي ، وبها مرايات جانبية باللون الأسود ، و 4 مقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وتمتلك مساحة زجاج خلفية ، وبها اضاءة امامية ، واضاءة خلفية ، ومصابيح ضباب امامية .

- محرك هيونداي ماتركس موديل 2006 :

 سعر هيونداي ماتركس موديل 2006 بالسوق المصري

تمكنت هيونداي ماتركس موديل 2006 من قطع مسافة تصل الي 140ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- سعر هيونداي ماتركس موديل 2006 بالسوق المصري :

 سعر هيونداي ماتركس موديل 2006 بالسوق المصري

تعرض سيارة هيونداي ماتركس موديل 2006 للبيع بسوق المستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

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