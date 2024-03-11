هيونداي ماتركس العائلية تباع بسعر مغر

سوق السيارات المصري ينتشر به الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين وتوافره تلك السيارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس علي الطرازات الجديدة ، ويقبل المواطنين علي شراء السيارات المستعملة لما يتواجد بها من تكنولوجيات تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم .

سعر هيونداي ماتركس موديل 2006 بالسوق المصري

- مواصفات هيونداي ماتريكس العائلية :

سعر هيونداي ماتركس موديل 2006 بالسوق المصري

تظهر سيارة هيونداي ماتركس موديل 2006 بالعديد من المميزات منها، شبكة امامية يتوسطها شعار شركة هيونداي ، وبها مرايات جانبية باللون الأسود ، و 4 مقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وتمتلك مساحة زجاج خلفية ، وبها اضاءة امامية ، واضاءة خلفية ، ومصابيح ضباب امامية .

- محرك هيونداي ماتركس موديل 2006 :

سعر هيونداي ماتركس موديل 2006 بالسوق المصري

تمكنت هيونداي ماتركس موديل 2006 من قطع مسافة تصل الي 140ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- سعر هيونداي ماتركس موديل 2006 بالسوق المصري :

سعر هيونداي ماتركس موديل 2006 بالسوق المصري

تعرض سيارة هيونداي ماتركس موديل 2006 للبيع بسوق المستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

