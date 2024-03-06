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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات رياضية خارقة في العالم| صور

صدى البلد

يشهد عالم السيارات الخارقة، متغيرات جديدة بشكل مستمر، حيث تتنافس العديد من العلامات التجارية على إنتاج أسرع وأحدث السيارات في العالم.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي أقوى السيارات الخارقة في العالم.

مرسيدس AMG Project one

مرسيدس AMG Project one

اعتمادا على فريقها الفائز ببطولة الفورمولا 1 ، اقتبست مرسيدس سيارتها الخارقة الجديدة من سيارات الفورمولا 1 وتحويلها لسيارة مخصصة للسير على الطرق العامة، تتميز AMG One بشاحن توربيني 1.6 لتر رباعي الأسطوانات ، وثلاثة محركات كهربائية تنتج معاً و 1063 حصانا، مع سرعة قصوى متوقعة تبلغ 217 ميلاً في الساعة والقدرة على الوصول إلى 60 في غضون 2.6 ثانية. 

وتباع سعر السيارة مرسيدس AMG Project one بـ 2.7 مليون دولار.

لوتس إيفيجا

لوتس إيفيجا

تعتبر ايفيجا أول سيارة خارقة حقيقية من لوتس وأول سيارة كهربائية بالكامل للعلامة التجارية، تجمع السيارة ما يقرب من 2000 حصان من أربعة محركات كهربائية يولد كل منها حوالي 500 حصان، ويستغرق الأمر أقل من ثلاث ثوان لتصل إلى سرعة 62 ميلا في الساعة، وتبلغ سرعتها القصوى 217 ميلا في الساعة.

يبلغ سعر السيارة لوتس إيفيجا 2.3 مليون دولار.

ريماك نيفييرا

ريماك نيفييرا

حصلت السيارة الخارقة ريماك نيفييرا على أربعة محركات كهربائية، محرك لكل عجلة تنتج معاً قوة تصل الى 1887 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 2360 نيوتن/متر، حيث يتيح ذلك للنموذج الانطلاق من 0 حتى 96 كيلومتر/ساعة في غضون 1.85 ثانية فقط وقطع مسافة ربع ميل في 8.582 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 258 ميلا في الساعة.

تبدأ أسعار السيارة ريماك نيفييرا بـ 2 مليون و100 ألف دولار.

بينينفارينا باتيستا

بينينفارينا باتيستا

تعتمد سيارة بينينفارينا باتيستا الخارقة على منظومة محركات كهربائية يبلغ عددها أربعة تعمل معاً لإنتاج قوة إجمالية تبلغ 1900 حصان (1417 كيلووات) وعزم دوران يصل الى 1696 رطل قدم (2300 نيوتن متر)، كما تعتمد على بطارية تبلغ طاقتها 120 كيلو وات في الساعة من شركة Rimac، ويستغرق التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال زمن أقل من 2.0 ثانية.

يبدأ سعر السيارة بينينفارينا باتيستا بـ 2.5 مليون دولار.

اسبارك اويل

اسبارك اويل

تتوفر السيارة اسبارك اويل بأربعة محركات كهربائية تنتج معاً قوة إجمالية مجموعها 1985 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 2000 نيوتن/متر، وبطارية 64kWh، وتزن سيارة البومة الخارقة 1900 كيلوجرام ، ولها سرعة قصوى نظرية تبلغ 348 كيلومترا في الساعة، تتسارع سيارة من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 1.6 ثانية فقط، بفضل امتلاكها قدرات ميكانيكية قوية، وسيتم صنع 50 فقط.

يبلغ سعر سيارة اسبارك اويل 2 مليون و 800 ألف دولار.

اسبارك اويل بينينفارينا باتيستا ريماك نيفييرا لوتس ايفيجا AMG Project One

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