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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان صني 2024.. اعرف أحدث أسعارها

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية اليابانية نيسان سيارتها الأشهر "صني" في السوق المصري عبر 4 فئات، وتعتبر إحدى أكثر السيارات شهرة وانتشارا.

نيسان صني موديل 2024

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024

تحتوي السيارة نيسان صني موديل 2024 على مكيف هواء، ومنفذ لتوزيع الهواء للمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى زجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، إلى جانب تجهيزات تتضمن حساسات ركن خلفية، كاميرا، شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة، زر تشغيل وإيقاف المحرك "بصمة"، مقود حركة يدعم خصائص التحكم الصوتي.

وتقدم فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها سبويلر خلفي- مرايا جانبية كهربائية ، كاميرا خلفية ، زجاج خلفي معتم ، إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة، بلوتوث ، شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس.

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2024 بمحرك بقوة 108 أحصنة، بسعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وتتوفر بنوعين من ناقل الحركة، الأول يدوي مانيوال خماسي السرعات، بينما يأتي النوع الثاني أوتوماتيك رباعي السرعات، وتبلغ السرعة القصوى نحو 180 كيلومترا في الساعة.

 جاءت السيارة نيسان صني موديل 2024 بعدد من التجهيزات ومنها زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، مرايا جانبية كهربائية، سنتر لوك، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، وتجهيزات إضافية تتضمن حساسات ركن، كاميرا، شاشة تعمل باللمس، مقود حركة مالتي فانكشن.

نيسان صني موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2024

الفئة الأولى نيسان صني موديل 2024 بيز لاين مانيوال بقيمة قدرها 695,400 جنيه.  

الفئة الثانية نيسان صني موديل 2024 بيز لاين أوتوماتيك بقيمة قدرها 726,500 جنيه.

الفئة الثالثة نيسان صني موديل 2024 بلس أوتوماتيك بقيمة قدرها 747,000 جنيه.

الفئة الرابعة نيسان صني موديل 2024 SUPER SALOON أوتوماتيك بقيمة قدرها 761,000 جنيه. 

نيسان صني موديل 2024 نيسان صني نيسان صني

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