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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بي إم دبليو 218 I موديل 2024 بمصر

أسعار بي ام دبليو
أسعار بي ام دبليو 218 I موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس ا

تقدم شركة بي إم دبليو الكثير من إصدارات السيارات بالسوق المصري بمختلف فئاتها ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة تمتلك الكثير من المميزات التكنولوجية المتطورة من ضمنها سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2024 وتنتمي لفئة السيارات السيدان ، وذلك لتساعدهم علي التنقل بأسرهم والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة .

أسعار  بي ام دبليو 218 I موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس الجديد 

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- وسائل السلامة بـ بي ام دبليو 218 I :

أسعار  بي ام دبليو 218 I موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس الجديد 

تحتوي سيارة بي ام دبليو 218 I  موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وESP .

- محرك بي ام دبليو 218 I موديل 2024 :

أسعار  سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس الجديد 

سعه خزان وقود سيارة  بي ام دبليو 218 I موديل 2024 يصل الي 50 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 450 نيوتن/متر، وتحتاج الي 9.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.8 ثانية، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 306 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار  بي ام دبليو 218 I موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس الجديد :

أسعار سيارة بي ام دبليو 218 I موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس الجديد 

الفئة الأولي من سيارة  بي ام دبليو 218 I موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  بي ام دبليو 218 I موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  بي ام دبليو 218 I موديل 2024 تتوافر بسعر 3 مليون و 350 ألف جنيه .

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