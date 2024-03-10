لمرضى السكر .. خطورة قيادة السيارة أثناء الصيام

خلال شهر رمضان يجب أن يهتم أصحاب الامراض المزمنة بـ صحتهم العامة ومن ضمنهم مرضي السكر، وبالتالي يجب أن يحترس مرضي السكر عند قيادة السيارات حتي لا يتعرض الي حالة من الاغماء اثناء القيادة .

ما هي خطورة قيادة السيارة أثناء الصيام

يكون هناك خطورة علي مرضي السكر عند قيادة السيارات اثناء الصيام بسبب التغيرات التي تحدث في مستوى السكر في الدم.

ما هي خطورة قيادة السيارة أثناء الصيام

يؤدي عدم تناول الطعام والشراب لساعات طويلة إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، وذلك يؤثر على قدرة الشخص على التركيز والتفاعل بشكل آمن أثناء القيادة ويمكن ان يتسبب في حالة من الاغماء .

ما هي خطورة قيادة السيارة أثناء الصيام

مرضي السكري يجب ان يكون لديهم خلفية عن تأثيرات الصيام على الجسم وعلي قدراتهم ، بالإضافة الي انه يجب الرجوع الي الطبيب للحصول علي نصائح لـ كيفية العامل و إدارة مستوى السكر في الدم خلال شهر رمضان.

ما هي خطورة قيادة السيارة أثناء الصيام

يجب على مرضى السكر أن يكونوا على دراية بالأعراض التي قد تشير إلى انخفاض مستوى السكر في الدم منها الدوخة، والإعياء، وفقد الوعي ، والصداع، وفي حالة ظهور أي من هذه العلامات أثناء القيادة، يجب عليهم التوقف على الفور وتناول مصدر للسكر.