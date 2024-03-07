سيارات للبيع بـ 150 ألف جنيه بالسوق المصري

سوق السيارات المصري للمستعمل يمتلئ بالكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين ، خصوصا بعد تراجعت أسعار الأوفر برايس علي أسعار السيارات الجديدة ، وتتميز سيارات سوق المستعمل بهولة توافر قطع غيارها ومن ضمن تلك السيارات ، دايهاتسو فيروزا، وفيات تيمبرا، وسيات إبيزا، وسوزوكي سويفت، وكيا سيفيا .
- دايهاتسو فيروزا موديل 1990 :
تباع سيارة دايهاتسو فيروزا موديل 1990 باللون الأبيض، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .
تباع سيارة دايهاتسو فيروزا موديل 1990 بالسوق المصري بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
- فيات تمبرا موديل 1998:
تمكنت سيارة فيات تمبرا موديل 1998 من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس مانيوال ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
تتوافر سيارة فيات تمبرا موديل 1998 بالسوق المصري بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .
- سيات إبيزا موديل 1998 :
تنقل قوة سيارة سيات إبيزا موديل 1998 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة ماينوال، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وبها محرك سعه 2000 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .
تأتي سيارة سيات إبيزا موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة ، وقوة محركها .
- سوزوكي سويفت موديل 1994 :
يوجد بـ سيارة سوزوكي سويفت موديل 1994 رخصة سارية لمدة 3 سنوات، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت سويفت من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .
تتواجد سيارة سوزوكي سويفت موديل 1994 بسوق المستعمل المصري بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
- كيا سيفيا موديل 1994 :
تمكنت سيارة كيا سيفيا موديل 1994 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتنتمي لفئة السيارات السيدان، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .
سعر سيارة كيا سيفيا موديل 1994 بسوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .