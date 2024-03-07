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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارات للبيع بـ 150 ألف جنيه بالسوق المصري

سيارات للبيع بـ 150
سيارات للبيع بـ 150 ألف جنيه بالسوق المصري

سوق السيارات المصري للمستعمل يمتلئ بالكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين ، خصوصا بعد تراجعت أسعار الأوفر برايس علي أسعار السيارات الجديدة ، وتتميز سيارات سوق المستعمل بهولة توافر قطع غيارها ومن ضمن تلك السيارات ، دايهاتسو فيروزا، وفيات تيمبرا، وسيات إبيزا، وسوزوكي سويفت، وكيا سيفيا .

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- دايهاتسو فيروزا موديل 1990 :

سيارات للبيع بـ 150 ألف جنيه بالسوق المصري

تباع سيارة دايهاتسو فيروزا موديل 1990 باللون الأبيض، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

تباع سيارة دايهاتسو فيروزا موديل 1990 بالسوق المصري بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- فيات تمبرا موديل 1998:

سيارات للبيع بـ 150 ألف جنيه بالسوق المصري

تمكنت سيارة فيات تمبرا موديل 1998 من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس مانيوال ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تتوافر سيارة فيات تمبرا موديل 1998 بالسوق المصري بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

- سيات إبيزا موديل 1998 :

سيارات للبيع بـ 150 ألف جنيه بالسوق المصري

تنقل قوة سيارة سيات إبيزا موديل 1998 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة ماينوال، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وبها محرك سعه 2000 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

تأتي سيارة سيات إبيزا موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة ، وقوة محركها .

- سوزوكي سويفت موديل 1994 :

سيارات للبيع بـ 150 ألف جنيه بالسوق المصري

يوجد بـ سيارة سوزوكي سويفت موديل 1994 رخصة سارية لمدة 3 سنوات، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت سويفت من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

تتواجد سيارة سوزوكي سويفت موديل 1994 بسوق المستعمل المصري بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

-  كيا سيفيا موديل 1994 :

سيارات للبيع بـ 150 ألف جنيه بالسوق المصري

تمكنت سيارة كيا سيفيا موديل 1994 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتنتمي لفئة السيارات السيدان، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة كيا سيفيا موديل 1994 بسوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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