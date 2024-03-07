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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وسعر مرسيدس V الفان الجديدة

مواصفات وسعر مرسيدس
مواصفات وسعر مرسيدس V الفان الجديدة

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن طرح طرازها الجديد مرسيدس V الجديدة بالأسواق، وتنتمي مرسيدس V لفئة السيارات الفان، وتظهر بتصميم مميز وأنيق.

مواصفات وسعر مرسيدس V الفان الجديدة

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- مواصفات مرسيدس V الفان الجديدة :

تحتوي سيارة مرسيدس V الفان الجديدة علي العديد من المميزات منها، مقدمة جديدة، وشبكة أمامية كبيرة بها إضاءة، ، وتمتلك قمرة قيادة جديدة ، وبها شاشة أكبر حجما مع إضاءة محيطة، و نظام الملتيميديا المتطور MBUX ، وبها نظام الدخول بدون مفتاح.

- محرك مرسيدس V الفان الجديدة :

مواصفات وسعر مرسيدس V الفان الجديدة

تحصل سيارة مرسيدس V الفان الجديدة علي قوتها من محرك يعطي قوة تصل الي 120 كيلووات، أي ما يعادل 163 حصان، ويمكنها ان تخرج قوة اعلي تصل الي 174 كيلووات، أي ما يعادل 237 حصان، وبها محرك يعمل بنظام الدفع الهجين المعتدل ينتج قوة 170 كيلووات، أي ما يعادل 231 حصان.

- أسعار مرسيدس V الفان الجديدة :

ستباع سيارة مرسيدس V الفان الجديدة بسعر 59.470 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 997 ألف جنيه مصري تقريباً .

- محرك مرسيدس EQV الفان الكهربائية :

مواصفات وسعر مرسيدس V الفان الجديدة

تتوافر من سيارة مرسيدس V الفان الجديدة بنسخة كهربائية تحمل اسم EQV وتخرج قوة تصل الي 150 كيلووات، أي ما يعادل 204 حصان، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 365 كم/ساعة .

- سعر مرسيدس EQV الفان الكهربائية :

مرسيدس EQV الفان الكهربائية سيتم بيعها بسعر 75.282 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و 530 ألف جنيه مصري تقريباً .

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