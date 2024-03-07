عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كاي ي اكس 3 برو الجديدة تباع بهذه الأسعار

أسعار كاي ي اكس
أسعار كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 حاليا

يقدم الصانع الصيني داخل سوق السيارات باقة متنوعة من جميع إصدارات السيارات الجديدة ، وذلك من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات تمتلك الكثير من التكنولوجيات الحديثة ، بالإضافة الي ان أسعار السيارات الجديدة تراجع الأوفر برايس الذى تم وضعه علي أسعار السيارات الرسمية بسبب عدم استقرار سعر الدولار .

 أسعار كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس

منها أوبل ورينو.. سيارات 2024 جديدة بمصر

سيارات جديدة 2024 تراجعت أسعارها لـ 300 ألف جنيه

- وسائل السلامة بـ  كاي ي اكس 3 برو :

 أسعار كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس

زودت سيارة  كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 بالكثير من وسائل السلمة والأمان منها، وسائد هوائية ، و ESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك كاي ي اكس 3 برو الجديدة :

 أسعار كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس

تستمد سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس مكونة من 9 سرعات، وبها قوة 156 حصان .

- أسعار كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس :

 أسعار كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 تباع بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 تتوافر بسعر 925 ألف جنيه .

الصانع الصيني إصدارات السيارات الجديدة إصدارات السيارات التكنولوجيات الحديثة سعر الدولار كاي ي اكس 3 برو كاي ي اكس 3 برو موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

بعد تحرير سعر الصرف.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

منها أوبل ورينو.. سيارات 2024 جديدة بمصر

مواصفات نيسان باثفايندر 2024 الجديدة

كيا تاسمان 2025 البيك أب الجديدة | فيديو

في ظل تراجع الأسعار.. ميتسوبيشي كولت بـ100 ألف جنيه

تويوتا فورتشنر 2024 تباع بالأوفر برايس الجديد

سعر الفاروميو تونالى 2024 الجديد بالسوق المصري

أسعار بي ام دبليو X6 M بعد انخفاض الأوفر برايس

تفادياً للغرامة .. مخالفات يجب تجنبها على الطرق السريعة

ترشيحاتنا

شكوى من دائرى المنيب.. وتحرك فورى من الجهات المختصة

مدبولي يتفقد مبنى الإدارة والتحكم بميناء الإسكندرية

مدبولي يصل ميناء الاسكندرية للافراج عن البضائع

ضبط تشكيلات عصابية لسرقة الشقق والسيارات والدراجات النارية بالقاهرة.. تفاصيل

كاي ي اكس 3 برو الجديدة تباع بهذه الأسعار

احترس من تلوث الزئبق في التونة .. 4 أضرار تحدث للجسم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ