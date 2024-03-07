كاي ي اكس 3 برو الجديدة تباع بهذه الأسعار

يقدم الصانع الصيني داخل سوق السيارات باقة متنوعة من جميع إصدارات السيارات الجديدة ، وذلك من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات تمتلك الكثير من التكنولوجيات الحديثة ، بالإضافة الي ان أسعار السيارات الجديدة تراجع الأوفر برايس الذى تم وضعه علي أسعار السيارات الرسمية بسبب عدم استقرار سعر الدولار .

أسعار كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس

- وسائل السلامة بـ كاي ي اكس 3 برو :

أسعار كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس

زودت سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 بالكثير من وسائل السلمة والأمان منها، وسائد هوائية ، و ESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك كاي ي اكس 3 برو الجديدة :

أسعار كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس

تستمد سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس مكونة من 9 سرعات، وبها قوة 156 حصان .

- أسعار كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس :

أسعار كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 بعد انخفاض الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 تباع بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2023 تتوافر بسعر 925 ألف جنيه .