كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باثفايندر موديل 2024 ، وتنتمي باثفايندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

مواصفات نيسان باثفايندر 2024 الجديدة

- أبعاد نيسان باثفايندر موديل 2024 :

مواصفات نيسان باثفايندر 2024 الجديدة

تأتي سيارة نيسان باثفايندر موديل 2024 بطول 5021 مم، وعرض 1979 مم، وارتفاع 1801 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2900 مم .

- مواصفات نيسان باثفايندر موديل 2024 :

مواصفات نيسان باثفايندر 2024 الجديدة

زودت سيارة نيسان باثفايندر موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، لبرامج مساعدة السائق، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 9 بوصة، وبها أنظمة آبل كاربلاي وأندرورد أوتو، وبها أزرار تحكم دوارة، ومنافذ USB لجميع المقاعد، وبها نظام صوتي فاخر من بوز مكون من 13 سماعة، وتكييف هواء أوتوماتيك ثلاثي المناطق للتحكم في المناخ.

- محرك نيسان باثفايندر موديل 2024:

مواصفات نيسان باثفايندر 2024 الجديدة

تحصل سيارة نيسان باثفايندر موديل 2024 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3500 سي سي ، وتخرج قوة 271 حصان، ويصل عزم دورانها الي 340 نيوتن/متر ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات .

- وسائل الأمان بـ نيسان باثفايندر موديل 2024 :

تحتوي سيارة نيسان باثفايندر موديل 2024 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، تقنية التحكم الذكي في ثبات السرعة، ونظام برو بايلوت أسيست، ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ونظام الفرملة الطارئة الذكي مع خاصية استشعار المارة أمام السيارة، ونظام التدخل الذكي لمنع مغادرة حارة السير، ونظام التدخل في المناطق العمياء الذكي، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف، ونظام الرؤية الشاملة الذكي مع مستشعر الأجسام المتحركة، والنظام الذكي للمصابيح الآلية، ونظام التحكم في الإضاءة العالية، ونظام التحكم الديناميكي بالمركبة، ونظام التحكم بالتشبث، ونظام المساعدة على صعود التلال، ونظام التحكم عند هبوط التلال.