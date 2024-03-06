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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بي ام دبليو X6 M بعد انخفاض الأوفر برايس

سعر بي ام دبليو X6
سعر بي ام دبليو X6 M موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تقدم شركة بي إم دبليو البافارية الكثير من طرازات السيارات بالسوق المصري من أجل اتاحتها امام المواطنين ، وذلك بعدما انخفضت أسعار السيارات الجديدة بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك ادي الي اقبال المواطنين علي شراء السيارات الجديدة من أجل ما يتوافر بها من مميزات من ضمنهم سيارة بي ام دبليو X6 M  موديل 2024 ، وتنتمي  X6 M   لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سعر بي ام دبليو X6 M موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

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- مواصفات بي ام دبليو X6 M موديل 2024 :

تحتوي سيارة بي ام دبليو X6 M الجديدة علي الكثير من المميزات منها، بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، و مدخل AUX، ومدخل USB، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وتكييف ثنائي المناطق، وكراسي كهربائية، وريموت كنترول، وفتحة سقف بانوراما .

سعر بي ام دبليو X6 M موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

بالإضافة الي ان بي ام دبليو X6 M موديل 2024 تمتلك أيضا، قفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، و زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومصابيح ضباب أمامية، وكاميرا خلفية، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة .

- محرك بي ام دبليو X6 M الجديدة :

سعر بي ام دبليو X6 M موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

قوة سيارة بي ام دبليو X6 M موديل 2024 تصل الي 530 حصان، وبها عزم دوران 750 نيوتن/متر، وبها محرك 8 سلندر سعه 4400 سي سي تيربو، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

- سعر بي ام دبليو X6 M موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

سعر بي ام دبليو X6 M موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تتوافر سيارة بي ام دبليو X6 M موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي 9 مليون جنيه .

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