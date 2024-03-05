مواصفات وسعر أوبل جراند لاند الجديدة بالأسواق.. صور

كشفت شركة أوبل الألمانية عن طرازها الجديد أوبل جراند لاند الجديدة ، وتنتمي جراند لاند لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات وسعر أوبل جراند لاند الجديدة بالأسواق

- مواصفات أوبل جراند لاند الجديدة :

زودت سيارة أوبل جراند لاند الجديدة بالعديد من المميزات منها، مصابيح LED-Matrix الفائقة، وعجلات مصنوعه من معدن خفيف مقاس 19 بوصة ، وناشر خاص ، وبها شاشتين الأولى للعدادات مقاس 12 بوصة، والثانية مقاس 10 بوصة لنظام الملتيميديا والملاحة، وبها محدد سرعة، ونظام للحفاظ على حارة السير، ونظام للرؤية الليلية.

مواصفات وسعر أوبل جراند لاند الجديدة بالأسواق

بالإضافة الي ان أوبل جراند لاند تمتلك أيضا، مجموعة تعليق فائقة ، ونوابض مشدودة للتوازن بين الأداء الرياضي وراحة القيادة، وبها محذر التصادم الأمامي، ونظام التعرف على المارة، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ومساعد انتباه السائق، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، وبها محذر للزاوية الميتة، ونظام الصف الأوتوماتيكي ومساعد الرؤية الليلية المستند على كاميرا بالأشعة تحت الحمراء.

- محرك أوبل جراند لاند الجديدة :

مواصفات وسعر أوبل جراند لاند الجديدة بالأسواق

تستمد سيارة أوبل جراند لاند الجديدة قوتها من محرك ينتج قوة تصل الي 96 كيلووات، أي ما يعادل 130 حصان ، وترتفع لتصل الي القوة الي 221 كيلووات، أي ما يعادل 300 حصان، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 63 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد ، وبها بطارية سعة 14.6 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 235 كم/ساعة .

- سعر أوبل جراند لاند الجديدة :

مواصفات وسعر أوبل جراند لاند الجديدة بالأسواق

سيصل سعر سيارة أوبل جراند لاند الي 31.980 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 73 ألف جنيه مصري تقريباً .