عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وسعر أوبل جراند لاند الجديدة بالأسواق.. صور

مواصفات وسعر أوبل
مواصفات وسعر أوبل جراند لاند الجديدة بالأسواق

كشفت شركة أوبل الألمانية عن طرازها الجديد أوبل جراند لاند الجديدة ، وتنتمي جراند لاند  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات وسعر أوبل جراند لاند الجديدة بالأسواق

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدا من 240 ألف جنيه

5 سيارات عائلية 2024 تبدأ من 550 ألف جنيه

- مواصفات أوبل جراند لاند الجديدة  :

زودت سيارة أوبل جراند لاند الجديدة بالعديد من المميزات منها، مصابيح LED-Matrix الفائقة، وعجلات مصنوعه من معدن خفيف مقاس 19 بوصة ، وناشر خاص ، وبها شاشتين الأولى  للعدادات مقاس 12 بوصة، والثانية مقاس 10 بوصة لنظام الملتيميديا والملاحة، وبها محدد سرعة، ونظام للحفاظ على حارة السير، ونظام للرؤية الليلية.

مواصفات وسعر أوبل جراند لاند الجديدة بالأسواق

بالإضافة الي ان أوبل جراند لاند تمتلك أيضا، مجموعة تعليق فائقة ، ونوابض مشدودة للتوازن بين الأداء الرياضي وراحة القيادة، وبها محذر التصادم الأمامي، ونظام التعرف على المارة، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ومساعد انتباه السائق، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، وبها محذر للزاوية الميتة، ونظام الصف الأوتوماتيكي ومساعد الرؤية الليلية المستند على كاميرا بالأشعة تحت الحمراء.

- محرك أوبل جراند لاند الجديدة  :

مواصفات وسعر أوبل جراند لاند الجديدة بالأسواق

تستمد سيارة أوبل جراند لاند الجديدة قوتها من محرك ينتج قوة تصل الي 96 كيلووات، أي ما يعادل 130 حصان ، وترتفع لتصل الي القوة الي 221 كيلووات، أي ما يعادل 300 حصان، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي  63 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد ، وبها بطارية سعة 14.6 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 235 كم/ساعة .

- سعر أوبل جراند لاند الجديدة :

مواصفات وسعر أوبل جراند لاند الجديدة بالأسواق

سيصل سعر سيارة أوبل جراند لاند الي 31.980 ألف يورو ، أي ما يعادل مليون و 73 ألف جنيه مصري تقريباً .

 

 

أوبل جراند لاند شركة أوبل الألمانية السيارات الـ SUV حرك أوبل جراند لاند سعر أوبل جراند لاند الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

عطل يضرب شبكة فودافون في مصر.. اعرف طريقة الإصلاح حصريا من هنا

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

نهائي كأس مصر| شيكابالا يوجه رسالة لفريقه بسبب إمام عاشور.. تفاصيل

بمقدم 28 ألف جنيه| الإسكان تطرح شقق 3 غرف وصالة بالتقسيط على 30 سنة.. متاحة في 14 مدينة

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

موضوعات متعلقة

سعر رينو تاليانت 2024 بالأوفر برايس الجديد

مينى كانترى مان 2024 الرياضية تظهر بتلك المواصفات

أسعار كيا سورينتو العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

اركب مازدا 3 أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

سيارات جديدة 2024 تراجعت أسعارها لـ 300 ألف جنيه

خطوات تساعدك علي اختيار الكاوتش المناسب لسيارتك

أوبل أوف كورسا الكهربائية تباع بهذا السعر

ترشيحاتنا

"طيور الخير"..مصر والإمارات تنفذان ثاني إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

ناوي على المكسب.. كولر يصطحب ثلاثي هجوم الأهلي في رحلة السعودية

إلغاء مقابل الدمج.. قرار جديد من الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة

تحتفل بعيد ميلاها 117.. قصة مسنة نجت من الحروب العالمية والأنفلونزا الإسبانية

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل لقاء الزمالك فى نهائي كأس مصر.. تفاصيل

خد شقى عمرنا.. كواليس هروب مستريح المطاعم بـ50 مليون جنيه.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يشفع لأمريكا كل ما فعلته.. ما وراء اتهامات سموتريتش للحليف الأكبر؟

نشرة المرأة والصحة| كل ما يمكن معرفته حول مرض الفنانة داليا مصطفى ومخاطره.. جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها من رونالدو

بشرى سارة| انخفاض أسعار السجائر بالسوق الموازية.. والشركة تتخذ إجراءً جديدا

جورجينا بملابس جريئة في أول ظهور بعد أنباء زواجها رونالدو.. شاهد

فيديو

ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تغير مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟!

ارتفاع أم انخفاض .. ماذا يحدث لأسعار الذهب؟.. فيديو

عطل مفاجئ يضرب شبكة فودافون.. ما الحل للتعامل معه | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ