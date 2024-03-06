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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منها أوبل ورينو.. سيارات 2024 جديدة بمصر

منها أوبل ورينو
منها أوبل ورينو ..سيارات 2024 جديدة بمصر

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعدما تراجعت أسعار السيارات الجديدة بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي ان طرازات السيارات الجديدة تضم باقة مميزة من التكنولوجيات الحديثة .

سيارات جديدة 2024 تراجعت أسعارها لـ 300 ألف جنيه

بـ300 ألف جنيه.. سيارات أوتوماتيك بحالة جيدة

- شيرى تيجو 3 موديل 2024 :

 منها أوبل ورينو ..سيارات 2024 جديدة بمصر

يتصل بسيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، وبها قوة 125 حصان، ويصل سعه خزان الوقود الي 55 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

تباع شيرى تيجو 3 موديل 2024 بالسوق المصري بسعر 955 ألف جنيه ، وتتوافر بفئة واحدة .

- اوبل كروس لاند موديل 2024 :

 منها أوبل ورينو ..سيارات 2024 جديدة بمصر

تحصل سيارة اوبل كروس لاند علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل خزان وقودها الي 45 لتر، وبها قوة 110 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 207 كم/ساعة .

تصل سيارة اوبل كروس لاند للسوق المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 449 ألف جنيه .

- سوزوكى ارتيجا موديل 2024 :

 منها أوبل ورينو ..سيارات 2024 جديدة بمصر

عزم دوران سوزوكى ارتيجا موديل 2024 يصل الي 138 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 104 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13.5 ثانية .

الفئة الوحيدة من سيارة سوزوكى ارتيجا موديل 2024 تباع بسعر مليون و 24 ألف جنيه .

- شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024 :

 منها أوبل ورينو ..سيارات 2024 جديدة بمصر

سعه خزان وقود شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024 يصل الي 53 لتر ، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 160 حصان، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 260 نيوتن/متر .


الفئة الأولي من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024  يصل سعرها بعد تراجع الأسعار الي 860 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024  يصل سعرها بعد تراجع الأسعار الي 910 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024  يصل سعرها بعد تراجع الأسعار الي 980 ألف جنيه .

- رينو اوسترال موديل 2024 :

 منها أوبل ورينو ..سيارات 2024 جديدة بمصر

قوة سيارة رينو اوسترال موديل 2024 تصل الي 160 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتستمد قوتها من محرك سعه 1300 سي سي تيربو .

يتراوح سعر سيارة رينو اوسترال موديل 2024 من مليون و 750 ألف جنيه، ويصل بعد تخفيضات الأسعار الي 2 مليون و 60 ألف جنيه لأعلي فئة .

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