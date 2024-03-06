يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وذلك بعدما تراجعت أسعار السيارات الجديدة بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي ان طرازات السيارات الجديدة تضم باقة مميزة من التكنولوجيات الحديثة .

- شيرى تيجو 3 موديل 2024 :

منها أوبل ورينو ..سيارات 2024 جديدة بمصر

يتصل بسيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، وبها قوة 125 حصان، ويصل سعه خزان الوقود الي 55 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

تباع شيرى تيجو 3 موديل 2024 بالسوق المصري بسعر 955 ألف جنيه ، وتتوافر بفئة واحدة .

- اوبل كروس لاند موديل 2024 :

منها أوبل ورينو ..سيارات 2024 جديدة بمصر

تحصل سيارة اوبل كروس لاند علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل خزان وقودها الي 45 لتر، وبها قوة 110 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 207 كم/ساعة .

تصل سيارة اوبل كروس لاند للسوق المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 449 ألف جنيه .

- سوزوكى ارتيجا موديل 2024 :

منها أوبل ورينو ..سيارات 2024 جديدة بمصر

عزم دوران سوزوكى ارتيجا موديل 2024 يصل الي 138 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 104 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13.5 ثانية .

الفئة الوحيدة من سيارة سوزوكى ارتيجا موديل 2024 تباع بسعر مليون و 24 ألف جنيه .

- شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024 :

منها أوبل ورينو ..سيارات 2024 جديدة بمصر

سعه خزان وقود شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024 يصل الي 53 لتر ، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 160 حصان، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 260 نيوتن/متر .



الفئة الأولي من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024 يصل سعرها بعد تراجع الأسعار الي 860 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024 يصل سعرها بعد تراجع الأسعار الي 910 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024 يصل سعرها بعد تراجع الأسعار الي 980 ألف جنيه .

- رينو اوسترال موديل 2024 :

منها أوبل ورينو ..سيارات 2024 جديدة بمصر

قوة سيارة رينو اوسترال موديل 2024 تصل الي 160 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 9.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتستمد قوتها من محرك سعه 1300 سي سي تيربو .

يتراوح سعر سيارة رينو اوسترال موديل 2024 من مليون و 750 ألف جنيه، ويصل بعد تخفيضات الأسعار الي 2 مليون و 60 ألف جنيه لأعلي فئة .