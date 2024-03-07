أسعار تويوتا ميراي FCV السيدان الجديدة

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن توافر إصدارها الجديد تويوتا ميراي FCV موديل 2023 بخصومات سعرية تصل الي 60% ، وتنتمي ميراي لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

أسعار تويوتا ميراي FCV موديل 2023 بعد التخفيض

- محرك تويوتا ميراي FCV :

أسعار تويوتا ميراي FCV موديل 2023 بعد التخفيض

تحصل سيارة تويوتا ميراي FCV موديل 2023 علي قوتها من محرك ينتج قوة تصل الي 182 حصان، ويصل عزم دورانها الي 221 نيوتن/متر، و بها بطارية سعه 12 كيلووات/ساعة ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

- مواصفات تويوتا ميراي FCV موديل 2023 :

أسعار تويوتا ميراي FCV موديل 2023 بعد التخفيض

تحتيو سيارة تويوتا ميراي FCV موديل 2023 علي الكثير من المميزات منها، كونسول وسطي مميز، وشاشة مقاس 12.3 بوصة، وبها عداد رحلات، و مؤشر سرعة، و مؤشر ار بي ام ، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، ونظام للمساعدة على تتبع المسار، ورادار امامي لتفعيل مثبت السرعة التكيفي ، وبها نظام الكشف عن حركة المشاة، وبها خاصية التنبيه من مغادرة المسار، و خاصية مراقبة النقاط العمياء .

- أسعار تويوتا ميراي FCV موديل 2023 بعد التخفيض :

أسعار تويوتا ميراي FCV موديل 2023 بعد التخفيض

يصل سعر تويوتا ميراي موديل 2023 الرسمي الي 67.115 دولار، وتم وضع خصم بنسبة 60% علي السعر الرسمي ليصبح سعرها الان 27.115 دولار ، أي ما يعادل 837 ألف جنيه مصري تقريبًا.