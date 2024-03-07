أسعار تويوتا ميراي FCV السيدان الجديدة

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن توافر إصدارها الجديد تويوتا ميراي FCV موديل 2023 بخصومات سعرية تصل الي 60% ، وتنتمي ميراي لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .
- محرك تويوتا ميراي FCV :
تحصل سيارة تويوتا ميراي FCV موديل 2023 علي قوتها من محرك ينتج قوة تصل الي 182 حصان، ويصل عزم دورانها الي 221 نيوتن/متر، و بها بطارية سعه 12 كيلووات/ساعة ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .
- مواصفات تويوتا ميراي FCV موديل 2023 :
تحتيو سيارة تويوتا ميراي FCV موديل 2023 علي الكثير من المميزات منها، كونسول وسطي مميز، وشاشة مقاس 12.3 بوصة، وبها عداد رحلات، و مؤشر سرعة، و مؤشر ار بي ام ، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، ونظام للمساعدة على تتبع المسار، ورادار امامي لتفعيل مثبت السرعة التكيفي ، وبها نظام الكشف عن حركة المشاة، وبها خاصية التنبيه من مغادرة المسار، و خاصية مراقبة النقاط العمياء .
- أسعار تويوتا ميراي FCV موديل 2023 بعد التخفيض :
يصل سعر تويوتا ميراي موديل 2023 الرسمي الي 67.115 دولار، وتم وضع خصم بنسبة 60% علي السعر الرسمي ليصبح سعرها الان 27.115 دولار ، أي ما يعادل 837 ألف جنيه مصري تقريبًا.