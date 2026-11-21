كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام مالك أحد المخابز بالبحيرة برفض صرف الحصة التموينية المقررة له، والتعدى عليه بالسب.

بالفحص، أمكن تحديد مالك المخبز المُشار إليه، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وبسؤاله نفى ما ورد بمقطع الفيديو، وأضاف أنه يقوم بصرف البطاقات والحصص التموينية المقررة من المخبز ملكه "مرخص" الكائن بدائرة المركز دون تضرر أو شكاوى من المواطنين.

وعلل ادعاء القائم على التصوير والنشر بذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بينهما بتاريخ 19/ الجارى لقيام الأخير بعدم الإلتزام بالدور المقرر له.

أمكن تحديد وضبط القائم على التصوير والنشر، مالك محل فراشة أفراح، مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته أقر بادعائه على النحو المُشار إليه نكايةً فى مالك المخبز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





