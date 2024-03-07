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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر تويوتا روميون العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

سعر تويوتا روميون
سعر تويوتا روميون العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

يتواجد بالسوق المصري للسيارات الجديدة عدد كبير من إصدارات السيارات موديل 2023.

وتوافرت تلك السيارات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة ، وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس التي كان يتم فرضها بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار .

سعر تويوتا روميون العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

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- محرك تويوتا روميون الجديدة :

سعر تويوتا روميون العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

تصل سرعة سيارة تويوتا روميون موديل 2023 القصوى الي 175 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وقوة 103 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتحتاج الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتحصل روميون علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13.5 ثانية .

- مواصفات تويوتا روميون موديل 2023 :

سعر تويوتا روميون العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

زودت سيارة تويوتا روميون العائلية الجديدة بالعديد من المميزات منها، مدخل AUX، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل USB، وبلوتوث ، وإنذار ضد السرقة ، ومصابيح ضباب، وقفل مركزي للأبواب، وتكييف ثنائي المناطق ، وريموت كنترول، وباور ستيرنج .

- أسعار تويوتا روميون موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس :

سعر تويوتا روميون العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة تويوتا روميون موديل 2023 تباع بسعر 675 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة روميون موديل 2023 يصل سعرها الي 715 ألف جنيه .

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