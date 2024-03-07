يتواجد بالسوق المصري للسيارات الجديدة عدد كبير من إصدارات السيارات موديل 2023.

وتوافرت تلك السيارات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة ، وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس التي كان يتم فرضها بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار .

سعر تويوتا روميون العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

- محرك تويوتا روميون الجديدة :

سعر تويوتا روميون العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

تصل سرعة سيارة تويوتا روميون موديل 2023 القصوى الي 175 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وقوة 103 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتحتاج الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتحصل روميون علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13.5 ثانية .

- مواصفات تويوتا روميون موديل 2023 :

سعر تويوتا روميون العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

زودت سيارة تويوتا روميون العائلية الجديدة بالعديد من المميزات منها، مدخل AUX، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل USB، وبلوتوث ، وإنذار ضد السرقة ، ومصابيح ضباب، وقفل مركزي للأبواب، وتكييف ثنائي المناطق ، وريموت كنترول، وباور ستيرنج .

- أسعار تويوتا روميون موديل 2023 بعد تراجع الأوفر برايس :

سعر تويوتا روميون العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة تويوتا روميون موديل 2023 تباع بسعر 675 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة روميون موديل 2023 يصل سعرها الي 715 ألف جنيه .