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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خطوات بسيطة لإعادة دهان السيارة في الجراج ؟

خطوات بسيطة لإعادة
خطوات بسيطة لإعادة دهان السيارة بالجراج

دهان السيارة الخارجي يقوم بعمل طبقة واقية للهيكل المعدني الخارجي للحفاظ عليه من العوامل المؤثرة، ورغم ذلك يتعرض الطلاء الخارجي للضرر والتلف وذلك يعود الي العوامل الجوية التي يشهدها الطلاء مثل فضلات الطيور، والغبار، والرواسب، وعوامل الأكسدة والصدأ المختلفة .

خطوات بسيطة لإعادة دهان السيارة بالجراج

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وبالتالي هناك الكثير من المواطنين يفضلون طلاء سياراتهم بأنفسهم بالمنزل ، او يقوموا بتلميعها عن طريق استخدام البوليش للعناية بسيارتهم ، ولكن عملية تلميع السيارة بـ البوليش دقيقة وأي خطوة خاطئة من خطوات التلميع تحدث ضرر كبير بالطلاء.

خطوات بسيطة لإعادة دهان السيارة بالجراج

- خطوات بسيطة لإعادة دهان السيارة بالجراج : 

خطوات بسيطة لإعادة دهان السيارة بالجراج

- ركن السيارة  بعيدًا عن أشعة الشمس والأتربة والوحل في منطقة مظللة .

- إزالة الأوساخ العالقة بالسيارة من خلال استخدام مضخة مياه قوية .

- استخدام صابون سيارات سائل لا يحتوي على شمع أو ملمع .

- بلل إسفنجة التلميع قبل وضع الملمع عليها .

- ابدأ التلميع بعد تقسيم السيارة لأجزاء .

- حرك صاروخ التلميع  بضغط ثابت.

- تلميع الجزء حتى يصبح بريقه مرئيًا .

- اغسل اسفنجة التلميع واحرص على إبقائها رطبة.

- بعد الانتهاء يجب غسل السيارة ويتم تجفيفها بفوطة مايكروفايبر.

 

دهان السيارة دهان السيارة الخارجي العوامل المؤثرة عوامل الأكسدة الصدأ الرواسب اشعة الشمس

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