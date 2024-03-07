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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اشتري تويوتا تيرسل سيدان بـ 140 ألف جنيه

اشتري تويوتا تيرسل
اشتري تويوتا تيرسل سيدان بـ 140 ألف جنيه

ينتشر بسوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين لشرائها ، وتوافره تلك السيارات بكثرة بعد تراجع أسعار الأوفر برايس علي السيارات الجديدة ، ويتميز سوق السيارات بسهولة إعادة بيع اصداراته ، بالإضافة الي تواجد قطع غيارها بسهولة .

اشتري تويوتا تيرسل سيدان بـ 140 ألف جنيه

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- محرك تويوتا تيرسل موديل 1997 :

اشتري تويوتا تيرسل سيدان بـ 140 ألف جنيه

تحصل سيارة تويوتا تيرسل موديل 1997 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتعرض للبيع باللون الأخضر ، وتمكنت تيرسل من قطع مسافة تصل الي 400 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- مواصفات تويوتا تيرسل السيدان :

اشتري تويوتا تيرسل سيدان بـ 140 ألف جنيه

تمتلك سيارة تويوتا تيرسل موديل 1997 العديد من المميزات منها، اضاءة امامية، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة تويوتا ، واضاءة خلفية ، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، ومرايات جانبية باللون الأسود ، وبها 4 مقابض أبواب باللون الأسود .

- سعر تويوتا تيرسل موديل 1997 بالسوق المصري للسيارات :

اشتري تويوتا تيرسل سيدان بـ 140 ألف جنيه

تعرض سيارة تويوتا تيرسل موديل 1997 للبيع بسوق المستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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