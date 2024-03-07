اشتري تويوتا تيرسل سيدان بـ 140 ألف جنيه

ينتشر بسوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين لشرائها ، وتوافره تلك السيارات بكثرة بعد تراجع أسعار الأوفر برايس علي السيارات الجديدة ، ويتميز سوق السيارات بسهولة إعادة بيع اصداراته ، بالإضافة الي تواجد قطع غيارها بسهولة .
- محرك تويوتا تيرسل موديل 1997 :
تحصل سيارة تويوتا تيرسل موديل 1997 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتعرض للبيع باللون الأخضر ، وتمكنت تيرسل من قطع مسافة تصل الي 400 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .
- مواصفات تويوتا تيرسل السيدان :
تمتلك سيارة تويوتا تيرسل موديل 1997 العديد من المميزات منها، اضاءة امامية، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة تويوتا ، واضاءة خلفية ، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، ومرايات جانبية باللون الأسود ، وبها 4 مقابض أبواب باللون الأسود .
- سعر تويوتا تيرسل موديل 1997 بالسوق المصري للسيارات :
تعرض سيارة تويوتا تيرسل موديل 1997 للبيع بسوق المستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .