عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر أرخص سيارات كيا في مصر

صدى البلد

اكتسبت السيارة كيا برايد والتي تسمى بـ"العصفورة" سمعة طيبة داخل السوق المصري، ويرجع ذلك إلى عدة نقاط ابرزها، حجم السيارة المناسب، بالإضافة إلى الاعتمادية، وسهولة صيانتها مع توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار اقتصادية.

 

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع كبير في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

 

 كيا برايد موديل 2006

مواصفات السيارة كيا برايد موديل 2006

كما ترتكز السيارة كيا برايد موديل 2006 على جنوط تتراوح بين 13 و 14 بوصة، بالإضافة إلى هيكل خارجي مكون من 4 ابواب، ومصابيح أمامية حادة مدعومة بإشارات ضوئية جانبية، إلى جانب نسبة طول كلي بلغت 3565 مم، وبعرض يقدر بـ 1605 مم، و 1460 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2295 مم.

 

وتحتوي السيارة كيا برايد موديل 2006 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي، مع قوة تصل إلى 88 حصانا عند 6300 دورة في الدقيقة، مع بعض التجهيزات بحسب حالة السيارة وتاريخ إصدارها ومنها، سنتر لوك، ونظام صوتي، بالإضافة إلى زجاج كهربائي التحكم، ومكيف هواء يدوي.

 

أسعار السيارة كيا برايد موديل 2006 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة كيا برايد موديل 2006 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

 

كيا برايد موديل 2006 كيا برايد برايد كيا السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

موضوعات متعلقة

لفترة محدودة.. سيات ليون بخصم 70%

أنسب مواعيد لتغيير زيت ناقل الحركة في السيارات

سعر BMW X7 موديل 2024 في مصر

أحدث أسعار سيتروين سي اليزيه في السوق المصري

أرخص سعر لـ شيفروليه أوبترا في السوق المصري

أحدث أسعار لكزس ES موديل 2024 في السعودية

سعر فورد فوكاس في مصر

دعاوى قضائية ضد فولكس فاجن وبورشه بسبب حريق باخرة فيليسيتي ايس

ترشيحاتنا

شاهد.. الشرطة تدخل الفرحة على المواطنين قبل شهر رمضان

مج.زرة الطحين.. جيش الاحتلال يعترف بإطلاق النار على الفلسطينيين شمال غزة

مسيرتهم ستبقى خالدة.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بيوم الشهيد

شوقي يختتم زيارته الرسمية إلى النيابة العامة لمملكة البحرين

القومي للمرأة يختتم فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التوعوي "مشوارك.. أمان"

المفوضية الأوروبية تكشف عن تفاصيل فتح ممر إنساني من قبرص إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

مباراة الأهلي والزمالك| كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية؟

مي فاروق تتألق بإطلالة غير متوقعة في الرياض.. شاهد

فيديو

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ