سعر أرخص سيارات كيا في مصر

اكتسبت السيارة كيا برايد والتي تسمى بـ"العصفورة" سمعة طيبة داخل السوق المصري، ويرجع ذلك إلى عدة نقاط ابرزها، حجم السيارة المناسب، بالإضافة إلى الاعتمادية، وسهولة صيانتها مع توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار اقتصادية.

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع كبير في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

كيا برايد موديل 2006

مواصفات السيارة كيا برايد موديل 2006

كما ترتكز السيارة كيا برايد موديل 2006 على جنوط تتراوح بين 13 و 14 بوصة، بالإضافة إلى هيكل خارجي مكون من 4 ابواب، ومصابيح أمامية حادة مدعومة بإشارات ضوئية جانبية، إلى جانب نسبة طول كلي بلغت 3565 مم، وبعرض يقدر بـ 1605 مم، و 1460 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2295 مم.

وتحتوي السيارة كيا برايد موديل 2006 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي، مع قوة تصل إلى 88 حصانا عند 6300 دورة في الدقيقة، مع بعض التجهيزات بحسب حالة السيارة وتاريخ إصدارها ومنها، سنتر لوك، ونظام صوتي، بالإضافة إلى زجاج كهربائي التحكم، ومكيف هواء يدوي.

أسعار السيارة كيا برايد موديل 2006 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة كيا برايد موديل 2006 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.