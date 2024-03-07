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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد تراجع الجديدة .. أسعار سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المصرية

سيارات هاتشباك 2024
سيارات هاتشباك 2024 بعد تراجع الأسعار بالسوق المصري

تضم سوق السيارات المصرية الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وتوافرها تلك السيارات بمختلف الفئات سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو كروس أوفر بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة بسبب استقرار سعر صرف الدولار ومن ضمن السيارات التي تم تواجدها، سيتروين C3، وفولكس فاجن جولف، وكوبرا ليون، وبي إم دبليو 118، ومينى مينى كوبر S .

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- سيتروين C3 موديل 2024 :

سيارات هاتشباك 2024 بعد تراجع الأسعار بالسوق المصري

تحصل سيارة سيتروين C3 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي وتخرج قوة 110 حصان، وتصل قوة السيارة من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 تباع بسعر مليون و230 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 يصل سعرها إلى مليون و390 ألف جنيه .

- فولكس فاجن جولف موديل 2024 :

سيارات هاتشباك 2024 بعد تراجع الأسعار بالسوق المصري

عزم دوران  فولكس فاجن جولف موديل 2024 يصل الي 250 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصان، ومحركها يصل سعته الي 1400 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون في 8.2 ثانية .

تباع سيارة  فولكس فاجن جولف موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها كليون و 770 ألف جنيه .

- كوبرا ليون موديل 2023 :

سيارات هاتشباك 2024 بعد تراجع الأسعار بالسوق المصري

قوة سيارة كوبرا ليون موديل 2023 تصل الي 230 نيوتن/متر، وبها قوة 190 حصان، وتمتلك محرك سعه 2000 سي سي تيربو، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 320 نيوتن/متر .

تتوافر سيارة كوبرا ليون موديل 2023 بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 695 ألف جنيه .

- بي ام دبليو 118 موديل 2024 :

سيارات هاتشباك 2024 بعد تراجع الأسعار بالسوق المصري

تصل سرعة بي ام دبليو 118 موديل 2024 القصوى الي 210 كم/ساعة ، وتخرج عزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 52 لتر ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو .

تتواجد سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2024 للبيع بالسوق المصري بسعر 2 مليون و 200 ألف جنيه .

- مينى مينى كوبر S موديل 2024 :

سيارات هاتشباك 2024 بعد تراجع الأسعار بالسوق المصري

تتسارع سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024  من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ٍاعة في 6.7 ثانية، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 192 حصان، وعزم دوران يصل الي 280 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة .

تأتي سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 420 ألف جنيه.

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