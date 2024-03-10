ساوإيست DX8S موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بكثرة بعد تراجع أسعار الأوفر برايس بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي ان سيارة ساوإيست DX8S موديل 2024 تظهر بالعديد من المميزات الحديثة .
- مواصفات ساوإيست DX8S موديل 2024 :
تحتوي سيارة ساوإيست DX8S موديل 2024 علي الكثير من التكنولوجيات منها، شاشة مقاس 10.25 بوصة، وتكييف هواء ثنائي المقاعد، وبها مقاعد من الجلد، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك ، و مرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وبها خاصية الدخول بدون مفتاح، ومصابيح أمامية LED.
بالإضافة الي ان ساوإيست DX8S موديل 2024 تمتلك أيضا ، وسائد هوائية ، وحساسات للركن ، وفرامل يد كهربائية، وبرنامج ESC للثبات الإلكتروني، ونظام TC للتحكم في الجر، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وبها نظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD.
- محرك ساوإيست DX8S موديل 2024 :
عزم دوران سيارة ساوإيست DX8S موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 156 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 57 لتر .
- أبعاد ساوإيست DX8S موديل 2024 :
تأتي سيارة ساوإيست DX8S موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4749 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1720 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2745 مم .
- أسعار ساوإيست DX8S موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
تباع سيارة ساوإيست DX8S موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 199 ألف جنيه .