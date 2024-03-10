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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ساوإيست DX8S موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد

أسعار ساوإيست DX8S
أسعار ساوإيست DX8S موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بكثرة بعد تراجع أسعار الأوفر برايس بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي ان سيارة ساوإيست DX8S موديل 2024 تظهر بالعديد من المميزات الحديثة .

أسعار ساوإيست DX8S موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

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- مواصفات ساوإيست DX8S موديل 2024 :

تحتوي سيارة ساوإيست DX8S موديل 2024 علي الكثير من التكنولوجيات منها، شاشة مقاس 10.25 بوصة، وتكييف هواء ثنائي المقاعد، وبها مقاعد من الجلد، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك ، و مرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وبها خاصية الدخول بدون مفتاح، ومصابيح أمامية LED.

أسعار ساوإيست DX8S موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

بالإضافة الي ان ساوإيست DX8S موديل 2024  تمتلك أيضا ، وسائد هوائية ، وحساسات للركن ، وفرامل يد كهربائية، وبرنامج ESC للثبات الإلكتروني، ونظام TC للتحكم في الجر، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وبها نظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

- محرك ساوإيست DX8S موديل 2024 :

أسعار ساوإيست DX8S موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران سيارة ساوإيست DX8S موديل 2024 يصل الي 230 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 156 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 57 لتر .

- أبعاد ساوإيست DX8S موديل 2024 :

أسعار ساوإيست DX8S موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تأتي سيارة ساوإيست DX8S موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4749 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1720 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2745 مم .

- أسعار ساوإيست DX8S موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار ساوإيست DX8S موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تباع سيارة ساوإيست DX8S موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 199 ألف جنيه .

باقة متنوعة من طرازات السيارات طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2024 ساوإيست DX8S ساوايست

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