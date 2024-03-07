هوندا اكورد 2024 السيدان تظهر لأول مرة |شاهد

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا اكورد موديل 2024 ، وتنتمي أكورد لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق بفضل امتلاكها للعديد من المميزات والتكنولوجيات .

هوندا اكورد 2024 السيدان تظهر لأول مرة

- أبعاد هوندا اكورد موديل 2024 :

هوندا اكورد 2024 السيدان تظهر لأول مرة

تتوافر سيارة هوندا اكورد موديل 2024 بطول 4971 مم ، وعرض 1862 مم، وارتفاع 1449 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2830 مم .

- مواصفات هوندا اكورد موديل 2024 :

هوندا اكورد 2024 السيدان تظهر لأول مرة

زوّدت سيارة هوندا اكورد موديل 2024 بالكثير من التكنولوجيات الحديثة منها، نظام صوتي فاخر من بوز مكون من 12 سماعة، وشاشة معلومات TFT ملونة مقاس 10.2 بوصات، وشاشة عرض مقاس 12.3 بوصة، ونظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، ومنافذ USB، ومرآة للرؤية الخلفية .

- محرك هوندا اكورد موديل 2024 :

هوندا اكورد 2024 السيدان تظهر لأول مرة

تحصل سيارة هوندا اكورد موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ينتج قوة تصل الي 192 حصان، وعزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة .