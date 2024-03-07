عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هوندا اكورد 2024 السيدان تظهر لأول مرة |شاهد

هوندا اكورد 2024
هوندا اكورد 2024 السيدان تظهر لأول مرة

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا اكورد موديل 2024 ، وتنتمي أكورد لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق بفضل امتلاكها للعديد من المميزات والتكنولوجيات .

 هوندا اكورد 2024 السيدان تظهر لأول مرة

أسعار سيارات شيفروليه النقل بالأوفر برايس الجديد

مع تراجع الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 250 ألف جنيه

- أبعاد هوندا اكورد موديل 2024 :

 هوندا اكورد 2024 السيدان تظهر لأول مرة

تتوافر سيارة هوندا اكورد موديل 2024 بطول 4971 مم ، وعرض 1862 مم، وارتفاع 1449 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2830 مم .

- مواصفات هوندا اكورد موديل 2024 :

 هوندا اكورد 2024 السيدان تظهر لأول مرة

زوّدت سيارة هوندا اكورد موديل 2024 بالكثير من التكنولوجيات الحديثة منها، نظام صوتي فاخر من بوز مكون من 12 سماعة، وشاشة معلومات TFT ملونة مقاس 10.2 بوصات، وشاشة عرض مقاس 12.3 بوصة، ونظام آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، ومنافذ USB، ومرآة للرؤية الخلفية .

- محرك هوندا اكورد موديل 2024 :

 هوندا اكورد 2024 السيدان تظهر لأول مرة

تحصل سيارة هوندا اكورد موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ينتج قوة تصل الي 192 حصان، وعزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة .

هوندا أكورد هوندا اكورد موديل 2024 اكورد موديل 2024 هوندا السيارات السيدان التكنولوجيات مواصفات هوندا اكورد موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو

موضوعات متعلقة

خطوات بسيطة لإعادة دهان السيارة في الجراج ؟

أسعار تويوتا ميراي FCV السيدان الجديدة

كاي ي اكس 3 برو الجديدة تباع بهذه الأسعار

سعر تويوتا روميون العائلية بعد تراجع الأوفر برايس

اشتري تويوتا تيرسل سيدان بـ 140 ألف جنيه

منها أوبل ورينو.. سيارات 2024 جديدة بمصر

مواصفات نيسان باثفايندر 2024 الجديدة

كيا تاسمان 2025 البيك أب الجديدة | فيديو

ترشيحاتنا

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

مفاجأة مدوية عن الدولار بالسوق الموازية.. رئيس بنك مصر يكشفها

إيمان أبو طالب تنفرد بالحوار الأخير مع شيخ الصحفيين محمد عبد الجواد

الخير هيزيد .. 4 أبراج محظوظة طول شهر رمضان | هل أنت منهم؟

رئيس أركان جيش الاحتلال: يجب تجنيد كل شرائح المجتمع الإسرائيلي

المالية : تخصيص 180 مليار جنيه لحماية الفئات الأكثر ضعفا من مارس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة 5 أشخاص بسبب حمى الببغاء.. كيف تحمى نفسك من المرض؟

وفاة 5 أشخاص.. معلومات صادمة عن حمى الببغاء

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي| رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

فيديو

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات| ظاهرة مخيفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ