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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد انخفاض الأسعار .. سيارات جديدة متوافرة في السوق المصري

بعد الانخفاضات
بعد الانخفاضات ..سيارات جديدة متوافرة بالسوق المصري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي تناسب متوسطي الدخل ، بالإضافة إلى أن تلك الإصدارات تمتلك العديد من المميزات والتكنولوجيا المتطورة التي تساعد المواطنين على النفع منها والذهاب بها إلى أعمالهم والتنزه فيها مع أسرهم.

 

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- دفسك 330S موديل 2022 الجديدة

 بعد الانخفاضات ..سيارات جديدة متوافرة بالسوق المصري

تحصل سيارة دفسك 330S موديل 2022 علي قوتها من محرك سعه 1250 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال ، وتخرج قوة تصل الي 95 حصان  .

تبدأ أسعار دفسك 330S موديل 2022 بالسوق المصري من 640 ألف جنيه، وتصل الي 695 ألف جنيه ومتوافرة بـ 5 فئات مختلفين في التجهيزات ، دون زيادات .

- سوزوكى ارتيجا موديل 2024 :

 بعد الانخفاضات ..سيارات جديدة متوافرة بالسوق المصري

عزم دوران سيارة سوزوكى ارتيجا موديل 2024 يصل الي 138 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، وموتور قوة 104 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.5 ثانية .

تباع سيارة سوزوكى ارتيجا موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و24 ألف جنيه ، دون زيادات .

- شيفروليه كابتيفا موديل 2024 :

 بعد الانخفاضات ..سيارات جديدة متوافرة بالسوق المصري

تصل قوة سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 148 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 52 لتر .

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 تباع بسعر مليون و 730 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 790 ألف جنيه ، بدون زيادات .

- جيتور X70 موديل 2024 :

 بعد الانخفاضات ..سيارات جديدة متوافرة بالسوق المصري

تتسارع جيتور X70 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثوان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ويصل عزم دورانها الي 210 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 55 لتر ، وتنتج قوة 147 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 259 ألف جنيه ، بدون زيادات.

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2024 تعرض للبيع بسعر مليون و 349 ألف جنيه، بدون زيادات .

- تويوتا روميون موديل 2023 :

 بعد الانخفاضات ..سيارات جديدة متوافرة بالسوق المصري

تحتاج سيارة تويوتا روميون موديل 2023 الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13.5 ثانية، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 138 نيوتن/متر، وبها قوة 103 حصان .

الفئة الأولي من سيارة تويوتا روميون موديل 2023 تباع بسعر 675 ألف جنيه ، دون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا روميون موديل 2023 يصل سعرها الي 715 ألف جنيه ، دون زيادات .

طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة التكنولوجيات المميزات جيتور X70 موديل 2024 تويوتا روميون موديل 2023

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