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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بمناسبة اليوم العالمي .. أرخص سيارة هاتشباك جديدة مناسبة للبنات

أسعار سوزوكى سيلاريو
أسعار سوزوكى سيلاريو موديل 2022 بعد تراجع الأوفر برايس

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان او هاتشباك او كروس أوفر وتناسب هذه السيارات السيدات ، وذلك من اجل الاحتفال بيومها العالمي ، وتتواجد تلك السيارات لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبمميزات متطورة ومن ضمن تلك السيارات المناسبة للسيدات سوزوكى سيلاريو موديل 2022 .

أسعار سوزوكى سيلاريو موديل 2022 بعد تراجع الأوفر برايس

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- أبعاد سوزوكى سيلاريو موديل 2022 :

أسعار سوزوكى سيلاريو موديل 2022 بعد تراجع الأوفر برايس

تأتي سيارة سوزوكى سيلاريو الجديدة بالسوق المصري بطول يصل الي 3695 مم، وعرض 1655 مم، وارتفاع 1555 مم .

- محرك سوزوكى سيلاريو الجديدة :

أسعار سوزوكى سيلاريو موديل 2022 بعد تراجع الأوفر برايس

تحصل سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 89 نيوتن/متر، وبها قوة 65 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 140 كم/ساعة .

- أسعار سوزوكى سيلاريو موديل 2022 بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار سوزوكى سيلاريو موديل 2022 بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 تباع بسعر 449 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 يصل سعرها الي 504 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 يصل سعرها الي 514 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 تباع بسعر 624 ألف جنيه .

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