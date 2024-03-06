عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر سيارات فيات في مصر بـ 150 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

صدى البلد

تعد السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع جنوني في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

تعتبر فيات أحد أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة في السوق المصري، وذلك بفضل سعرها الاقتصادي، كما تتميز بتوفر قطع غيارها وأسعار مناسبة.

فيات سينا موديل 2000

مواصفات السيارة فيات سينا موديل 2000

تعتمد السيارة فيات سيينا موديل 2000 على محرك ينتج قوة تصل إلى 85 حصانا، بسعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات يدوي خماسي السرعات.

يمكن للسيارة فيات سيينا موديل 2000 التسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً إلي سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبل 12.4 ثانية، ويعتبر أسهلاك المحرك جيد مقارنة بالنسخ المزود بمحرك سعة 1600 سي سي.

بلغت قراءة العداد في السيارة فيات سيينا موديل 2000 نحو 120 ألف كيلومتر في الساعة، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت. 

 

قياسات و أبعاد السيارة فيات سينا موديل 2000

الطول الكلي: 4.210 متر

العرض الكلي: 1.703 متر

الارتفاع الكلي: 1.490 م

وزن السيارة: 1070 كيلوجرام

قاعدة العجلات: 2.705 متر

سعة صندوق السيارة: 500 لتر

 

أسعار السيارة فيات سينا موديل 2000

يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

فيات سينا موديل 2000 فيات فيات سينا سوق المستعمل السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالف التوقعات.. مفاجأة مدوية في سعر الذهب عيار 21 اليوم

تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

خدمات فودافون رجعت .. وتعويض العملاء خلال 24 ساعة

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

تحول مفاجيء .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه

أحدث أسعار نيسان سنترا 2024 في مصر

فرصة لا تعوض.. سكودا كاروك بخصم 70%

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

رغم إنفاق 10 مليارات دولار.. أبل تلغي مشروعها لإنتاج السيارات

نصائح هامة لتزويد مياه الردياتير في السيارة وأسباب نقصانه

من بينها جيب.. ستيلانتس تصدر 3 استدعاءات

عوامل تؤدي إلى تلف بطارية السيارة مبكرا

ترشيحاتنا

بايرن ميونيخ يبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا بالفوز على لاتسيو

فاز على سوسيداد|باريس سان جيرمان يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المقاومة في العراق تعلن شن هجوم على مطار حيفا الإسرائيلي

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

أشهر سيارات فيات في مصر بـ 150 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

القاهرة تساند الأشقاء.. تحركات ومطالب عاجلة لحقن دمـ اء الشعب السوداني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس

حاجة واحدة هتصلح الجسم والبشرة والشعر.. اكتشفها

بشرى للمواطنين.. تراجع أسعار الزيت والسمن بالأسواق

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ