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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خطوات بسيطة لتجديد مصابيح السيارة | تفاصيل

خطوات بسيطة لتجديد
خطوات بسيطة لتجديد مصابيح السيارة

تلميع مختلف أجزاء السيارة يعد أحد الجوانب الأساسية للعناية بالسيارات، ومن ضمن أجزاء السيارات المهمة التي يجب الاعتناء بها المصابيح ، لأنها من أهم عناصر السلامة في أي سيارة .

 خطوات بسيطة لتجديد مصابيح السيارة

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المصابيح تعمل علي توضيح الرؤية و الاطلاع على جميع ظروف القيادة علي الطرق السريعة ، وبالتالي يجب تجديد مصابيح الإضاءة للحفاظ على أمان القيادة .

- خطوات بسيطة لتجديد مصابيح السيارة  :

 خطوات بسيطة لتجديد مصابيح السيارة

1- ضرورة التنظيف المستمر للمصابيح :

يجب ان يقوم ملاك السيارات بتنظيف مصابيح السيارة الأمامية والخلفية بانتظام ويتم استخدام الماء والصابون الدافئ في هذه العملية من أجل إزالة الأوساخ والأتربة التي تؤثر على الإضاءة.

2- شراء مواد تنظيف خاصة بالمصابيح :

 خطوات بسيطة لتجديد مصابيح السيارة

هناك الكثير من مواد التنظيف المتخصصة ومن ضمنها مواد التنظيف الخاصة بـ مصابيح السيارات ، وذلك لأنها تعمل علي تلميع مصابيح السيارة.

3- تغير اللمبات التالفة :

 خطوات بسيطة لتجديد مصابيح السيارة

يجب فحص السيارة لمعرفة ما اذا كان هناك لمبات تالفة لا تعمل ، وفي هذه الحالة يتم تغيرها بـ لمبات جديدة ذات اضاءة قوية .

4- شراء طلاء حماية UV :

 خطوات بسيطة لتجديد مصابيح السيارة

طلاء الحماية المضاد للأشعة الفوق البنفسجية UV يتم وضعه علي سطح مصابيح الإضاءة للحفاظ على لونها الأصلي ومنع تلفها عند تعرضها للعوامل البيئية.

5- تركيب غطاء للمصابيح :

 خطوات بسيطة لتجديد مصابيح السيارة

هناك أغطية واقية للمصابيح يتم وضعها لحماية المصابيح من الخدوش والتلف الناتج عن الحصى والأتربة .

6- إزالة بخار الماء من داخل المصابيح :

 خطوات بسيطة لتجديد مصابيح السيارة

اذا تم ملاحظة بخار ماء بداخل المصابيح ذلك يدل علي وجود تسرب بالمصابيح وبالتالي يجب معالجته علي الفور حتي لا يقوم بإحداث تلفيات بالأجزاء الأخرى .

 

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