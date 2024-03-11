اشتري رينو لوجان أوتوماتيك بـ350 ألف جنيه

ينتشر بسوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم علي الهاب الي أعمالهم بكل سهولة ، بالإضافة الي ان سوق السيارات يتميز بسهولة إعادة بيع طرازاتها بسهولة ، وتوافر قطع غيارها بدون عناء أو تعب .
- محرك رينو لوجان موديل 2016 :
زودت سيارة رينو لوجان موديل 2016 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض السيارة للبيع اللون الأحمر، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
- مواصفات رينو لوجان السيدان :
تحتوي سيارة رينو لوجان موديل 2016 علي العديد من المميزات منها، اضاءة امامية، وشبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة رينو الفرنسية ، ومرايات جانبية بها إشارات بنفس لون السيارة ، وبها 4 مقابض للأبواب بالون الأسود ، ومصابيح ضباب أمامية ، وتمتلك 4 جنوط للكاوتش ، وبها مصابيح ضباب أمامية .
- سعر رينو لوجان موديل 2016 بسوق السيارات المصري للمستعمل :
تعرض سيارة رينو لوجان موديل 2016 للبيع داخل سوق السيارات المصري بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .