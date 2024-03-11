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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سكودا كودياك 2024 وصلت كام بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار سكودا كودياك
أسعار سكودا كودياك موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر تلك السيارات بمختلف فئاتها بالسوق المصري لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات تساعدهم علي التنقل الذهاب الي أعمالهم بكل سهولة .

أسعار سكودا كودياك موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

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- محرك سكودا كودياك الجديدة :

أسعار سكودا كودياك موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تحصل سيارة سكودا كودياك موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1400 سي سي تيربو ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة من الصفر في 9.9 ثانية، ومتل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي الي 199 كم/ساعة .

- أبعاد سكودا كودياك موديل 2024 :

أسعار سكودا كودياك موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تأتي سيارة سكودا كودياك موديل 2024 بالسوق المصري بطول يصل الي 4363 مم، وعرض 1882 مم، وارتفاع 1676 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2638 مم .

- أسعار سكودا كودياك موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار سكودا كودياك موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 يصل سعرها الي 3 مليون و 150 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 تتوافر بسعر 3 مليون و 400 أف جنيه، بدون زيادات .

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