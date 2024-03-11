سكودا كودياك 2024 وصلت كام بعد تراجع الأوفر برايس

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر تلك السيارات بمختلف فئاتها بالسوق المصري لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات تساعدهم علي التنقل الذهاب الي أعمالهم بكل سهولة .
- محرك سكودا كودياك الجديدة :
تحصل سيارة سكودا كودياك موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1400 سي سي تيربو ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة من الصفر في 9.9 ثانية، ومتل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي الي 199 كم/ساعة .
- أبعاد سكودا كودياك موديل 2024 :
تأتي سيارة سكودا كودياك موديل 2024 بالسوق المصري بطول يصل الي 4363 مم، وعرض 1882 مم، وارتفاع 1676 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2638 مم .
- أسعار سكودا كودياك موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه ، بدون زيادات .
الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 يصل سعرها الي 3 مليون و 150 ألف جنيه ، بدون زيادات .
الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2024 تتوافر بسعر 3 مليون و 400 أف جنيه، بدون زيادات .