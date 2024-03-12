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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر فولكس فاجن باسات Variant الجديدة

سعر فولكس فاجن باسات
سعر فولكس فاجن باسات Variant الجديدة

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عن طرازها الجديد فولكس فاجن باسات Variant ، وتنتمي باسات Variant لفئة السيارات الكومبي ، وتظهر بتصميم مميز وعصري .

 سعر فولكس فاجن باسات Variant الجديدة

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- مواصفات فولكس فاجن باسات Variant :

 سعر فولكس فاجن باسات Variant الجديدة

تتوافر سيارة فولكس فاجن باسات Variant الكومبي بالأسواق بطول 4.92 مم ، ويصل سعه صندوقها الخلفي الي 690 ويمكن ان ترتفع المساحة ليصل الي 1.920 لتر .

- محرك فولكس فاجن باسات Variant :

تحصل سيارة فولكس فاجن باسات Variant الكومبي علي قوتها من محرك يمكنها من قطع مسافة تصل الي 90 كيلووات/ أي ما يعادل 122 حصان ، وترتفع لتصل الي 200 كيلووات، أي ما يعادل 272 حصان .

 سعر فولكس فاجن باسات Variant الجديدة

تحتوي سيارة فولكس فاجن باسات Variant الكومبي علي بطارية سعه 19.7 كيلووات/ساعة ، ويمكنها ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 100 كم/ساعة .

- سعر فولكس فاجن باسات Variant الكومبي :

 سعر فولكس فاجن باسات Variant الجديدة

تتوافر سيارة فولكس فاجن باسات Variant الكومبي داخل سوق السيارات للبيع بسعر 39.995 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و 148 ألف جنيه مصري تقريباً .

 

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