كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عن طرازها الجديد فولكس فاجن باسات Variant ، وتنتمي باسات Variant لفئة السيارات الكومبي ، وتظهر بتصميم مميز وعصري .

سعر فولكس فاجن باسات Variant الجديدة

- مواصفات فولكس فاجن باسات Variant :

سعر فولكس فاجن باسات Variant الجديدة

تتوافر سيارة فولكس فاجن باسات Variant الكومبي بالأسواق بطول 4.92 مم ، ويصل سعه صندوقها الخلفي الي 690 ويمكن ان ترتفع المساحة ليصل الي 1.920 لتر .

- محرك فولكس فاجن باسات Variant :

تحصل سيارة فولكس فاجن باسات Variant الكومبي علي قوتها من محرك يمكنها من قطع مسافة تصل الي 90 كيلووات/ أي ما يعادل 122 حصان ، وترتفع لتصل الي 200 كيلووات، أي ما يعادل 272 حصان .

سعر فولكس فاجن باسات Variant الجديدة

تحتوي سيارة فولكس فاجن باسات Variant الكومبي علي بطارية سعه 19.7 كيلووات/ساعة ، ويمكنها ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 100 كم/ساعة .

- سعر فولكس فاجن باسات Variant الكومبي :

سعر فولكس فاجن باسات Variant الجديدة

تتوافر سيارة فولكس فاجن باسات Variant الكومبي داخل سوق السيارات للبيع بسعر 39.995 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و 148 ألف جنيه مصري تقريباً .