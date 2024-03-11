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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عطل فني .. نيسان تستدعي 12 ألف سيارة.. تفاصيل

بسبب عطل فني ..نيسان
بسبب عطل فني ..نيسان تستدعي 12 ألف سيارة

كشفت شركة نيسان في أمريكا الشمالية عن انطلاق حملة استدعاءات لعدد يصل الى 12 ألف سيارة ،  بسبب وجود عطل فني بالسيارات التي تم استدعائها .

 بسبب عطل فني  ..نيسان تستدعي 12 ألف سيارة

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ومن ضمن السيارات التي أطلقت شركة نيسان استدعاء لهم " سيارة نيسان باث فايندر" و" نيسان إنفينيتي كيه اكس 60 موديل 2024 ".

 بسبب عطل فني  ..نيسان تستدعي 12 ألف سيارة

السبب الذى أدى الى استدعاء 12 ألف سيارة نيسان هو عدم عمل آلية ربط حزام الأمان في المقعد الأمامي الأيسر لأنها غير مثبتة بسبب عدم وجود برشامة تثبيت.

 بسبب عطل فني  ..نيسان تستدعي 12 ألف سيارة

وفي هذه الحالة لن يقوم الشد الآلي لحزام الأمان غير المثبت بشكل جيد بإبقاء الراكب في مكانه خلال وقوع حادث ما يزيد فرص الإصابة عند التعرض لأي حادثة علي الطريق .

أمريكا الشمالية نيسان استدعاء برشامة تثبيت استدعاء 12 ألف سيارة

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