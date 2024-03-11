سيارات جديدة مناسبة للبنات في السوق المصري.. صور

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنون لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيا متطورة ومن ضمن هذه السيارات سوزوكي ديزاير، وشيفروليه أوبترا، وسوزوكي سيليريو، وسوزوكي إسبريسو، وسيتروين سي إليزيه ، وتواجدت هذه السيارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس علي أسعار السيارات الجديدة .

1- سوزوكي ديزاير موديل 2024 :

سيارات جديدة مناسبة للبنات بالسوق المصري

زودت سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 بمحرك سعه 1200 سي سي ، وتتسارع من وضه السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 37 لتر ، وبها عزم دوران 113نيوتن/متر .

الفئة الوحيدة المتوافرة من سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 تباع بسعر 669 ألف جنيه .

2- شيفروليه أوبترا موديل 2023 :

سيارات جديدة مناسبة للبنات بالسوق المصري

سعه خزان وقود شيفروليه أوبترا موديل 2023 يصل الي 54 لتر ، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 110 حصان، ويصل عزم دورانها الي 146 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها 541 ألف جنيه .

3- سوزوكى سيلاريو موديل 2022 :

سيارات جديدة مناسبة للبنات بالسوق المصري

تصل سرعة سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 القصوى الي 140 كم/ساعة، وتخرج قوة 65 حصان، وبها محرك سعه 1000 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 89 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 تباع بسعر 449 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 تتوافر بسعر 504 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 يصل سعرها الي 514 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 تتوافر بسعر 624 ألف جنيه .

4- سوزوكى اسبريسو موديل 2024 :

سيارات جديدة مناسبة للبنات بالسوق المصري

عزم دوران سوزوكى اسبريسو يصل الي 90 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 27 لتر ، وبها محرك سعه 1000 سي سي ، وتخرج قوة 67 حصان ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 14.3 ثانية .

تباع سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 024 بسوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 549 ألف جنيه .

5- سيتروين سي إليزيه موديل 2024 :

سيارات جديدة مناسبة للبنات بالسوق المصري

خزان وقود سيارة ستروين سي إليزيه موديل 2024 يصل الي 50 لتر ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.7 ثانية، وتحتاج الي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وقوة 115 حصان، ويصل عزم دورانها الي 150 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة ستروين سي إليزيه موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 60 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ستروين سي إليزيه موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 150 ألف جنيه .