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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

في شهر رمضان.. إرشادات بسيطة لـ تغيير زيت المحرك بالمنزل

إرشادات بسيطة لـ
إرشادات بسيطة لـ تغيير زيت المحرك بالمنزل

خلال شهر رمضان تقوم الكثير من مراكز الصيانة المتخصصة في اصلاح السيارات بـ الغلق مبكرا ، وذلك بسبب ضيق وقت العمل بشهر رمضان ، وذلك الموقف يضع الكثير من أصحاب السيارات في موقف صعب خصوصا اذا كانت سياراتهم بها أي نوع من الأعطال الذي يحتاج الي الإصلاح .

إرشادات بسيطة لـ تغيير زيت المحرك بالمنزل

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وبالتالي يجب الانتظام في تغيير زيت المحرك ولك لأنه من أهم العوامل التي تقوم بالحفاظ على عمل السيارة، وإهمال استبدال الزيت يؤدي إلى تلف المكابس وذلك يظهر الكثير من الأعطال بالمحرك .

إرشادات بسيطة لـ تغيير زيت المحرك بالمنزل

وبالتالي غالبية ملاك السيارات يذهبون الي مراكز الصيانة المتخصصة لتغيير زيوت المحرك، ولكن مع انخفاض ساعات العمل بتلك المراكز في رمضان، فإن تغيير الزيت بالمنزل قد يكون الحل الأمثل.

- إرشادات بسيطة لـ تغيير زيت المحرك بالمنزل :

إرشادات بسيطة لـ تغيير زيت المحرك بالمنزل

1- رفع السيارة من الأرض :

عند تغير الزيت يجب التعامل مع السيارة بشكل سهل ويحدث ذلك عند رفع السيارة من علي الأرض باستخدام الرافعة ، وذلك من أجل سهولة الدخول أسفل السيارة وتفريغ الزيت القديم وتغيير فلتر الزيت.

2- إزالة غطاء حشو الزيت :

إرشادات بسيطة لـ تغيير زيت المحرك بالمنزل

عند الانتهاء من رفع السيارة يجب وضع اناء فارغ اسفل السيارة ، وبعدها يتم فتح حشو الزيت المتواجد بالمحرك لتفريغ الزيت القديم بالكامل ، وبعد الانتهاء من تفريغ الزيت يجب تركيب الحشوة مرة اخري بإحكام .

3- تبديل فلتر الزيت :

إرشادات بسيطة لـ تغيير زيت المحرك بالمنزل

يجب تغيير فلتر الزيت في كل مرة يتم فيها استبدال زيت المحرك، وذلك من اجل الوصل إلى أفضل أداء الي أجزاء المحرك وبأقل قدر من الشوائب.

4- إضافة الزيت الجديد الي المحرك :

إرشادات بسيطة لـ تغيير زيت محرك السيارة بالمنزل

بعد التأكد من غلق كافة فتحات غرفة المحرك أسفل السيارة ووضع الفلتر بمكانه الصحيح ، يمكن البدء في تغير الزيت الجديد ، ولا يتم وضع الزيت الجديد الا بعد إنزال السيارة من أعلى منصة الرفع .

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