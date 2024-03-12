أسعار جيلي كول راي 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سوق السيارات المصرية يتوافر بها الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وتواجد تلك السيارات بعد تراجع الأوفر برايس، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات جديدة وبمميزات متطورة، ومن ضمن تلك السيارات جيلي كول راي موديل 2024، وتقدم من قبل الصانع الصيني للسيارات.

أسعار جيلي كول راي موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

- محرك جيلي كول راي الجديدة

أسعار جيلي كول راي موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تحصل سيارة جيلي كول راي موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج قوة 174 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/ساعة، ويصل عزم دورانها إلى 290 نيوتن/متر.

- أبعاد جيلي كول راي موديل 2024

أسعار جيلي كول راي موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تتوافر سيارة جيلي كول راي موديل 2024 بالسوق المصرية للسيارات بطول 4380 مم، وعرض 1810 مم، وارتفاع 1615 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم.

- أسعار جيلي كول راي موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار جيلي كول راي موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تتراوح أسعار سيارة جيلي كول راي موديل 2024 من مليون و69 ألف جنيه، وتصل إلى مليون و659 ألف جنيه، وتتوافر السيارة بالسوق المصرية بـ 8 فئات مختلفين في الأسعار.