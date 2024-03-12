شاهد| سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة

كشفت شركة سانج يونج الصينية عن سياراتها الجديدة سانج يونج توريس الكهربائية، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وهي مخصصة للسير علي الطرق الوعرة والغير ممهدة .

سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة

- محرك سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة :

سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة

تحصل سيارة سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة علي قوتها من محرك يخرج قوة 152 كيلووات، أي ما يعادل 207 حصان، ويصل عزم دورانها الي 339 نيوتن/متر .

سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة

تتسارع سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.1 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة ، وتمتلك بطارية سعه 73.4 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 462 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

- مواصفات سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة :

سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة

زودت سيارة سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة بالعديد من المميزات حيث تصل سعه صندوقها الخلفي إلي 702 لتر وترتفع لتصل الي 1862 لتر ، وبها قمرة قيادة رقمية وتتيح إمكانية شحن الهواتف الذكية لاسلكيا.