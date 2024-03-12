شاهد| سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة

كشفت شركة سانج يونج الصينية عن سياراتها الجديدة سانج يونج توريس الكهربائية، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وهي مخصصة للسير علي الطرق الوعرة والغير ممهدة .
- محرك سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة :
تحصل سيارة سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة علي قوتها من محرك يخرج قوة 152 كيلووات، أي ما يعادل 207 حصان، ويصل عزم دورانها الي 339 نيوتن/متر .
تتسارع سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.1 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة ، وتمتلك بطارية سعه 73.4 كيلووات/ساعة ، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 462 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .
- مواصفات سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة :
زودت سيارة سانج يونج توريس الكهربائية الجديدة بالعديد من المميزات حيث تصل سعه صندوقها الخلفي إلي 702 لتر وترتفع لتصل الي 1862 لتر ، وبها قمرة قيادة رقمية وتتيح إمكانية شحن الهواتف الذكية لاسلكيا.