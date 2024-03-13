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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات أودي RS 5 وRS Q3 موديل 2024 بالسوق المصري

مواصفات أودي RS 5
مواصفات أودي RS 5 وRS Q3 موديل ٢٠٢٤ بالسوق المصري

كشفت شركة أودي عن توافر طرازين جديدين بالسوق المصري وهما RS 5 Coupé وRS Q3 Sportback من موديلات 2024 ، بالإضافة الي ان السيارتين من النسخ الرياضية ذات الأداء العالي .

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- مواصفات أودي RS 5 Coupé السيدان :

تحتوي سيارة أودي RS 5 Coupé السيدان علي العديد من المميزات منها، لمسات متفردة، وزوائد سوداء اللون ، وبها شعارات سوداء اللون، وشعار بـ 4 حلقات، وبها عجلات داكنة مقاس ٢٠ بوصة.

 

بالإضافة الي ان سيارة أودي RS 5 Coupé  تضم مصابيح رئيسية متطورة Matrix LED، بجانب أضواء أودي الليزرية، وإشارات التفاف ديناميكية، وبها صدادات رياضية فئة RS، وسقف داكن ، وجناح خلفي رياضي، وسقف بانوراما، وعاكس هواء خلفي هجومي، وأضواء ترحيبية LED مع عرض شعار RS، ونظام عادم رياضي فئة RS.

مواصفات أودي RS 5 وRS Q3 موديل ٢٠٢٤ بالسوق المصري

- محرك أودي RS 5 Coupé السيدان :

زودت سيارة أودي RS 5 Coupé بمحرك 6 سلندر سعه 2900 سي سي تيربو، وتخرج قوة 450 حصان، ويصل عزم دورانها الي 600 نيوتن/متر ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 280 كم/ساعة .

- مواصفات أودي RS Q3 Sportback الـ SUV :

تمتلك سيارة  أودي RS Q3 Sportback الـ SUV الكثير من التكنولوجيات من ضمنها ، سقف مائل، وبها شبك أمامي أسود، وبها فتحات ثلاثية الأبعاد ، ومصابيح رئيسية داكنة Matrix LED، ، وبها صدادين رياضيين ، وعاكس هواء رياضي هجومي، وجناح خلفي فئة RS ، وبها عجلات داكنة مقاس٢١ بوصة، وسقف زجاجي بانوراما،  ونظام عادم رياضي فئة RS.

مواصفات أودي RS 5 وRS Q3 موديل ٢٠٢٤ بالسوق المصري

بالإضافة الي ان سيارة أودي RS Q3 Sportback الـ SUV زودت بـ شاشة مقاس ١٢.٣ بوصة،  وشاشة مقاس  ١٠.١ بوصة، وبها نظام إضاءة داخلية، وتكييف هواء أوتوماتيك ، وبها مقاعد رياضية فئة بلاس مكسوّة بجلود النابا الفاخرة ، وبها نظام صوتي عالي النقاء ثلاثي الأبعاد فئة SONOS، ونظام تعليق رياضي فئة RS، ومثبت سرعة.

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