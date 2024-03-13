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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار Microlino Lite أصغر سيارة بـ العالم

أسعار Microlino
أسعار Microlino Lite أصغر سيارة بـ العالم

كشفت شركة ميكرو موبيليتي سيستمز “ Microlino Lite” السويسرية عن أسعار أصغر سيارة كهربائية في العالم وهي ميكرو موبيليتي سيستمز ، وتظهر موبيليتي  بالعديد من المميزات الجديدة ، وبتصميم مميز وعصري .

 أسعار Microlino Lite  أصغر سيارة بـ العالم

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- مواصفات ميكرو موبيليتي سيستمز :

 أسعار Microlino Lite  أصغر سيارة بـ العالم

زودت سيارة ميكرو موبيليتي سيستمز بالعديد من المميزات حيث يصل وزنها الي 420 كجم ، ويتوافر بها مساحة لشخصين، بالاضافة الي تواجد مساحة للتخزين ، وبها باب أمامي،  وفتحة سقف.

- محرك ميكرو موبيليتي سيستمز :

 أسعار Microlino Lite  أصغر سيارة بـ العالم

تحصل سيارة ميكرو موبيليتي سيستمز الجديدة علي قوتها من محرك كهربائي يخرج قوة 6 كيلووات، أي ما يعادل 8 حصان ، وبالتالي تتسارع من وضع الثبات وصولا الي 45 كم/ساعة في مدة تصل الي 5 ثواني .

 أسعار Microlino Lite  أصغر سيارة بـ العالم

تمتلك سيارة ميكرو موبيليتي سيستمز بطارية سعتها 5.5 كيلووات/ساعة ، ويمكنها ان توفر مدي سير يصل الي 100 كم/ساعة ، وبها بطارية اكبر سعه 11 كيلووات/ساعة تمكن السيارة من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة .

- سعر ميكرو موبيليتي سيستمز الكهربائية :

 أسعار Microlino Lite  أصغر سيارة بـ العالم

تباع سيارة ميكرو موبيليتي سيستمز بسعر 17.700 ألف يورو ، أي ما يعادل 947 ألف جنيه مصري تقريباً .

موبيليتي سيستمز ميكرو موبيليتي ميكرو Microlino Lite سيارة كهربائية أصغر سيارة كهربائية في العالم

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