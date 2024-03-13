كشفت شركة ميكرو موبيليتي سيستمز “ Microlino Lite” السويسرية عن أسعار أصغر سيارة كهربائية في العالم وهي ميكرو موبيليتي سيستمز ، وتظهر موبيليتي بالعديد من المميزات الجديدة ، وبتصميم مميز وعصري .

أسعار Microlino Lite أصغر سيارة بـ العالم

- مواصفات ميكرو موبيليتي سيستمز :

أسعار Microlino Lite أصغر سيارة بـ العالم

زودت سيارة ميكرو موبيليتي سيستمز بالعديد من المميزات حيث يصل وزنها الي 420 كجم ، ويتوافر بها مساحة لشخصين، بالاضافة الي تواجد مساحة للتخزين ، وبها باب أمامي، وفتحة سقف.

- محرك ميكرو موبيليتي سيستمز :

أسعار Microlino Lite أصغر سيارة بـ العالم

تحصل سيارة ميكرو موبيليتي سيستمز الجديدة علي قوتها من محرك كهربائي يخرج قوة 6 كيلووات، أي ما يعادل 8 حصان ، وبالتالي تتسارع من وضع الثبات وصولا الي 45 كم/ساعة في مدة تصل الي 5 ثواني .

أسعار Microlino Lite أصغر سيارة بـ العالم

تمتلك سيارة ميكرو موبيليتي سيستمز بطارية سعتها 5.5 كيلووات/ساعة ، ويمكنها ان توفر مدي سير يصل الي 100 كم/ساعة ، وبها بطارية اكبر سعه 11 كيلووات/ساعة تمكن السيارة من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة .

- سعر ميكرو موبيليتي سيستمز الكهربائية :

أسعار Microlino Lite أصغر سيارة بـ العالم

تباع سيارة ميكرو موبيليتي سيستمز بسعر 17.700 ألف يورو ، أي ما يعادل 947 ألف جنيه مصري تقريباً .