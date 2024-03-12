مواصفات سيتروين c5 موديل 2024 | صور

كشفت شركة سيتروين عن طرازها الجديد سيتروين c5 موديل 2024 ، وتنتمي سيتروين c5 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مواصفات سيتروين c5 موديل 2024

- أبعاد سيتروين c5 موديل 2024 :

مواصفات سيتروين c5 موديل 2024

تتوافر سيارة سيتروين c5 موديل 2024 بطول4510 مم، وعرض: 1859 مم، وارتفاع 1705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2730 مم .

- وسائل السلامة والأمان بـ سيتروين c5 :

مواصفات سيتروين c5 موديل 2024

زودت سيارة سيتروين c5 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وبها فرامل مانعة للانغلاق، وبها نظام توزيع قوى الفرامل إلكترونيا ، ونظام للتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات، ومثبت سرعة، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام تحذير الخروج عن المسار، وبها ميزة قراءة لافتات الطريق لمعرفة السرعة القانونية، وحساسات للركن، وكاميرات 360 درجة .

- محرك سيتروين c5 موديل 2024 :

مواصفات سيتروين c5 موديل 2024

تحصل سيارة سيتروين c5 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو ، وتخرج قوة 165 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 53 لتر.