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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سيتروين c5 موديل 2024 | صور

مواصفات سيتروين c5
مواصفات سيتروين c5 موديل 2024

كشفت شركة سيتروين عن طرازها الجديد سيتروين c5 موديل 2024 ، وتنتمي سيتروين c5 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مواصفات سيتروين c5 موديل 2024 

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- أبعاد سيتروين c5 موديل 2024 :

مواصفات سيتروين c5 موديل 2024 

تتوافر سيارة سيتروين c5 موديل 2024 بطول4510 مم، وعرض: 1859 مم، وارتفاع 1705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2730 مم .

- وسائل السلامة والأمان بـ سيتروين c5 :

مواصفات سيتروين c5 موديل 2024 

زودت سيارة سيتروين c5 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وبها فرامل مانعة للانغلاق، وبها نظام توزيع قوى الفرامل إلكترونيا ، ونظام للتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات، ومثبت سرعة، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام تحذير الخروج عن المسار، وبها ميزة قراءة لافتات الطريق لمعرفة السرعة القانونية، وحساسات للركن، وكاميرات 360 درجة .

- محرك سيتروين c5 موديل 2024 :

مواصفات سيتروين c5 موديل 2024 

تحصل سيارة سيتروين c5 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو ، وتخرج قوة 165 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 53 لتر.

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