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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بدون أوفر برايس.. سيارات شبابية جديدة 2024 بالسوق المصري

بدون أوفر برايس..
بدون أوفر برايس.. سيارات شبابية جديدة 2024 بالسوق المصري

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة ، وانتشرت تلك السيارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس علي طرازات السيارات والتي تم وضعها بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، اما الان فتباع السيارات الجديدة بالأسعار الرسمية نتيجة تراجع الأوفر برايس .

بدون الأوفربرايس.. أبرز 3 سيارات بأسعار "على قد الإيد"

منها أوبل ورينو.. سيارات 2024 جديدة بمصر

- نيسان سنترا  موديل 2024 :

عزم دوران سيارة نيسان سنترا موديل 2024 يصل الي 154 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 52 لتر ، ومحرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

 بدون أوفر برايس.. سيارات شبابية جديدة 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 تباع بسعر رسمي 821 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 تباع بسعر رسمي 999 ألف جنيه .

- سوزوكى سويفت موديل 2024 :

سعه خزان وقود سوزوكى سويفت موديل 2024 يصل الي 37 لتر ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ومحرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 84 حصان، وعزم دران 107 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

 بدون أوفر برايس.. سيارات شبابية جديدة 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 704 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 724 ألف جنيه .

- نيسان صنى موديل 2024 :

قوة نيسان صنى موديل 2024 تصل الي 108 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 108 حصان، وعزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر .

 بدون أوفر برايس.. سيارات شبابية جديدة 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 726 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 747 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 761 ألف جنيه .

- تويوتا كورولا موديل 2024 :

تمتلك سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 120 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 154 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة .

 بدون أوفر برايس.. سيارات شبابية جديدة 2024 بالسوق المصري

تبدأ أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 بدون زيادات من مليون و 475 ألف جنيه ، وتصل الي مليون و 850 ألف جنيه .

- إم جي 5 موديل 2024 :

سرعة إم جي 5 موديل 2024 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 120 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل عزم دورانها الي 150 نيوتن/متر .

 بدون أوفر برايس.. سيارات شبابية جديدة 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة إم جي 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة إم جي 5 موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

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