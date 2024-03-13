ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة ، وانتشرت تلك السيارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس علي طرازات السيارات والتي تم وضعها بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار ، اما الان فتباع السيارات الجديدة بالأسعار الرسمية نتيجة تراجع الأوفر برايس .

- نيسان سنترا موديل 2024 :

عزم دوران سيارة نيسان سنترا موديل 2024 يصل الي 154 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 52 لتر ، ومحرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

بدون أوفر برايس.. سيارات شبابية جديدة 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 تباع بسعر رسمي 821 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان سنترا موديل 2024 تباع بسعر رسمي 999 ألف جنيه .

- سوزوكى سويفت موديل 2024 :

سعه خزان وقود سوزوكى سويفت موديل 2024 يصل الي 37 لتر ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ومحرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة 84 حصان، وعزم دران 107 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

بدون أوفر برايس.. سيارات شبابية جديدة 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 704 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 724 ألف جنيه .

- نيسان صنى موديل 2024 :

قوة نيسان صنى موديل 2024 تصل الي 108 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج قوة 108 حصان، وعزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر .

بدون أوفر برايس.. سيارات شبابية جديدة 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 726 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 747 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 761 ألف جنيه .

- تويوتا كورولا موديل 2024 :

تمتلك سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 محرك سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 120 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 154 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة .

بدون أوفر برايس.. سيارات شبابية جديدة 2024 بالسوق المصري

تبدأ أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 بدون زيادات من مليون و 475 ألف جنيه ، وتصل الي مليون و 850 ألف جنيه .

- إم جي 5 موديل 2024 :

سرعة إم جي 5 موديل 2024 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 120 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل عزم دورانها الي 150 نيوتن/متر .

بدون أوفر برايس.. سيارات شبابية جديدة 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة إم جي 5 موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر مليون جنيه .

الفئة الثانية من سيارة إم جي 5 موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 100 ألف جنيه .