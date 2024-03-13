الوقت المناسب لاستخدام منظف دورة البنزين.. تعرف عليه

منظف دورة البنزين يقلل من انبعاث دخان العادم الكثيف، ويعمل على إعادة الأداء المفقود ، ويحسن من أداء التشغيل عندما يكون محرك السيارة بارد، ويساعد على توفير استهلاك البنزين.

الوقت المناسب لاستخدام منظف دورة البنزين

و تقوم شركات تكرير البترول باستخدام مادة الكحول الإثيلي كـ أحد العناصر المعززة للأوكتان الكربوني في بنزين السيارات، ومع مرور الوقت يتأكسد الإيثانول ويكون رواسب غير قابلة للاحتراق في خزان الوقود وحاقنات البنزين وصمامات السحب وغرفة احتراق الموتور.

الوقت المناسب لاستخدام منظف دورة البنزين

وبالتالي يساعد منظف دورة البنزين علي التخلص من هذه الرواسب عند استخدامه بانتظام، ويتم استخدامه بالأخص في السيارات التي تسير لمسافات صغيرة ، أو مسافات متقطعة، لان منظف الدورة يعمل علي تفكيك وتحطيم الرواسب العالقة بالمحرك، ويتم تحويلها إلي جسيمات صغيرة تخرج من عادم السيارة.

- الوقت المناسب لاستخدام منظف دورة البنزين :

الوقت المناسب لاستخدام منظف دورة البنزين

1- في حالة عدم عمل المحرك بشكل صحيح أو عند انسداد حاقنات البنزين .

2- في حالة ضعف أداء المحرك .

3- عند تأخر استجابة دواسة البنزين .

4- في حالة تأخر تشغيل المحرك .

5- عند ظهور تباطئي بتسارع السيارة .

6- عند عدم تدفق البنزين بكفاءة الي المحرك .

7- في حالة ارتفاع معدل استهلاك الوقود .