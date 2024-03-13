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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بدون الأوفربرايس.. أبرز 3 سيارات بأسعار "على قد الإيد"

سيارات بدون الأوفربرايس
سيارات بدون الأوفربرايس

في تطور غير مسبوق، يشهد سوق السيارات المصري تحولًا ملحوظًا في قواعده التسعيرية، حيث باتت ظاهرة "الأوفر برايس" تتلاشى تدريجيًا أو حتى تختفي تمامًا لبعض طرازات السيارات، وذلك بفضل مساهمة قرارات استثمارية ضخمة.

هذا التحول الملحوظ يعود جزئيًا إلى إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بتكلفة تبلغ 35 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تُسهم في تهيئة الأرضية للقضاء على ظاهرة السوق السوداء، وتفتح أبوابًا جديدة لعمليات الاستيراد.

 

إليك أبرز 3 سيارات اقتصادية للبيع بدون الأوفربرايس

1. سوزوكي سويفت

أصبحت سيارة سوزوكي الهاتشباك متاحة بأسعار تقترب بشكل كبير من السعر الرسمي بعد تخفيض كبير في الأوفر برايس. سعر السيارة يبدأ من 705 ألف جنيه، ويصل لـ 765 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً.

 

2. نيسان صني

شهدت نيسان صني انخفاضًا كبيرًا في قيم "الأوفر برايس"، حيث باتت متوفرة بأسعار قريبة تمامًا من السعر الرسمي، الذي يبدأ من 761 ألف جنيه.

 

3. نيسان سنترا

 

تباع سيارة نيسان السيدان سنترا بدون أوفر برايس تقريبًا، مما يجعلها خيارًا مغريًا للمشترين. 

تقدم نيسان إيجيبت سنترا بسعر رسمي يبدأ من 971 ألف جنيه، ويصل لـ 999 ألف جنيه للفئة الثانية عالية التجهيزات.

هذا التحول يشكل نقلة نوعية في سوق السيارات المصرية، ويعكس التزام الشركات بتقديم أسعار تنافسية ومتوازنة تلبي تطلعات المستهلكين.

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