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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خلال رمضان.. جدد رخصة سيارتك من المنزل| تفاصيل

خلال رمضان .. كيف
خلال رمضان .. كيف يمكن تجديد رخصة السيارة من المنزل

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن اتاحة التقديم علي تجديد رخصة السيارة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر ، وذلك يحدث دون الذهاب الي وحدات المرور المختلفة للحصول علي طلب لتجديد رخصة السيارة .

خلال رمضان .. كيف يمكن تجديد رخصة السيارة من المنزل

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حيث يقوم المواطنين ملاك السيارات اللذين يريدون الحصول علي تجديد رخص سياراتهم بإنشاء حساب رسمي عبر البوابة الإلكترونية لمرور مصر، وبعدها يقوم مالك السيارة بتجديد رخصة السيارة .

- كيف يمكن تجديد رخصة السيارة من المنزل :

خلال رمضان .. كيف يمكن تجديد رخصة السيارة من المنزل

1- ان تكون السيارة التي يريد ترخيصها ملاكي او دراجة نارية ، وان يقل قوة محركها عن 2030 سي سي .

2- لا يتم استخراج الرخصة في حالة خضع السيارة للفحص الفني ، او في وجود حالة حظر بيع ، او في حالة عدم توافر الملصق الالكتروني .

3- في حالة تجديد رخصة القيادة من خلال الموقع الرسمي لإدارة المرور يمكن اختيار ان يتم توصليها للمنزل او ان يقوم صاحب الرخصة باستلامها من وحدة المرور التابع لها .

- المستندات المطلوبة عند أستلام الرخصة المجددة في جميع الحالات :

خلال رمضان .. كيف يمكن تجديد رخصة السيارة من المنزل

1- تسليم الرخصة القديمة .

2- الاطلاع علي أصل بطاقة الرقم القومي ، والحصول علي نسخة منها .

3- توافر شهادة لبراءة الذمة و شهادة مخالفات .

 

رخصة السيارة الموقع الرسمي الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر الادارة العامة للمرور البوابة الإلكترونية لمرور مصر مرور مصر بطاقة الرقم القومي

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