خلال رمضان.. جدد رخصة سيارتك من المنزل| تفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن اتاحة التقديم علي تجديد رخصة السيارة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر ، وذلك يحدث دون الذهاب الي وحدات المرور المختلفة للحصول علي طلب لتجديد رخصة السيارة .
حيث يقوم المواطنين ملاك السيارات اللذين يريدون الحصول علي تجديد رخص سياراتهم بإنشاء حساب رسمي عبر البوابة الإلكترونية لمرور مصر، وبعدها يقوم مالك السيارة بتجديد رخصة السيارة .
- كيف يمكن تجديد رخصة السيارة من المنزل :
1- ان تكون السيارة التي يريد ترخيصها ملاكي او دراجة نارية ، وان يقل قوة محركها عن 2030 سي سي .
2- لا يتم استخراج الرخصة في حالة خضع السيارة للفحص الفني ، او في وجود حالة حظر بيع ، او في حالة عدم توافر الملصق الالكتروني .
3- في حالة تجديد رخصة القيادة من خلال الموقع الرسمي لإدارة المرور يمكن اختيار ان يتم توصليها للمنزل او ان يقوم صاحب الرخصة باستلامها من وحدة المرور التابع لها .
- المستندات المطلوبة عند أستلام الرخصة المجددة في جميع الحالات :
1- تسليم الرخصة القديمة .
2- الاطلاع علي أصل بطاقة الرقم القومي ، والحصول علي نسخة منها .
3- توافر شهادة لبراءة الذمة و شهادة مخالفات .