BMW تستدعي 8 سيارات X5 وX7 بسبب احتمالية انفجار الوسائد الهوائية

أستدعت BMW عدد قليل من طرازات X5 و X7 لعام 2024 في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في شاشة العدادات قد تؤثر سلبًا على كيفية انتشار الوسادة الهوائية في حالة وقوع حادث.

يكشف إشعار الاستدعاء الصادر عن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) أن وحدة الوسادة الهوائية للركاب ربما لم يتم تثبيتها بشكل صحيح على الجانب السفلي من لوحة العدادات لأن تركيبة الراتنج الخاصة باللوحة لا تفي بالمواصفات.

وعلى هذا النحو، قد يتعطل انتفاخ الوسادة الهوائية وقد تنفصل أجزاء من لوحة العدادات عند وقوع حادث، مما يزيد من خطر الإصابة.

ويؤثر الاستدعاء على خمسة طرازات BMW X5 sDrive40i وX5 xDrive40i موديل 2024 تم تصنيعها في 29 يناير 2024، وثلاثة نماذج من طراز 2024 X7 xDrive40i، التي تم تصنيعها أيضًا في 29 يناير من هذا العام.

أدركت شركة BMW وجود مشكلة محتملة في 27 يناير 2024، عندما لاحظ أحد الموردين أن لوحة العدادات لا تستوفي معايير الجودة. تم بعد ذلك فحص تركيبة الراتينج المستخدم في إنتاج اللوحة وتبين أنها لا تلبي معايير الجودة.

تم إصدار أمر الإيقاف في أحد مواقع الإنتاج في فبراير وسرعان ما قررت شركة BMW إجراء استدعاء طوعي للسلامة. ليست شركة صناعة السيارات على علم بأي شكاوى أو مخاوف أو مطالبات ضمان من العملاء تتعلق بالمشكلة، كما أنها لا تعلم بأي حوادث أو إصابات ناجمة عن ذلك.

سيتم تنبيه مالكي الطرازات الثمانية من BMW X5 وX7 إلى الاستدعاء في 16 أبريل. وقد تم إخبار الوكلاء باستبدال لوحة العدادات مجانًا.